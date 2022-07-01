柯爾百貨宣布終止與Franchise Group的談判 調降第2財季財測

柯爾百貨 (Kohl’s)(KSS-US) 周五 (1 日) 宣布，將業務出售給 The Vitamin Shoppe 母公司 Franchise Group (FRG-US) 的談判宣告中止。因自競標以來的零售環境已明顯惡化。

柯爾作出這項決定的同時，正面臨股價暴跌和銷售額下降。它數月來面對激進投資客的壓力，要求其出售並組成新董事會重組業務。目前還不清楚柯爾接下來會往什麼方向走。

柯爾股價在周五 (1 日) 盤前交易中先是下跌約 15%，隨後停止交易。

由於股市和整體經濟波動，聯準會 (Fed) 提高利率以應對飆升的通膨，因此為收購交易融資也變得更加困難。Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 本周取消出售其英國連鎖藥店 Boots 的計劃，理由就是由於全球金融市場動盪，沒有第三方能夠提供足夠的報價。

柯爾發布新聞稿表示，「當前的融資和零售環境反映在 Franchise Group 的最新提案價格和條款中，使其無法完可執行或不完整。」

Franchise Group 一直考慮將對柯爾的收購報價從每股約 60 美元降至接近 50 美元。知情人士表示，隨著人們對經濟衰退的擔憂加劇，零售業的前景變得越來越黯淡，因此想法出現轉變。

Franchise Group 在 6 月初提出以每股 60 美元的價格收購柯爾，估值約為 80 億美元。兩家公司隨後進入了一個為期 3 周的獨家對話窗口，在此期間，雙方可以進行任何盡職調查和最終融資安排，直至上周末。

柯爾股價周四收於 35.69 美元，盤中一度觸及 52 周低點 34.33 美元。市值約 46 億美元；其股價今年以來已下跌約 28%。

柯爾今年稍早時曾自 Starboard 支持的 Acacia Research 收到每股 64 美元的報價，但它認為出價太低。

自 1 月以來，激進股東 Macellum Advisors 一直推動柯爾考慮出售或其他戰略選擇。Macellum 還主張柯爾改組其董事名單，認為在 CEO 加斯 (Michelle Gass) 領導下的這家連鎖百貨近年表現低於同行。

然而在 5 月中旬，柯爾的股東投票重新選出公司目前的 13 名董事會成員，挫敗了 Macellum 的提議。

最近幾周，由於通貨膨脹和經濟放緩的威脅，消費者減少了對某些生活非必需品的支出，例如家居用品和服裝，零售業的前景變得更加黯淡。

高端家具連鎖企業 RH (RH-US) 周三 (29 日) 調降對 2022 財年營收的財測，預計下半年對其產品的消費需求將減弱。Bed Bath＆Beyond (BBBY-US) 最近一季銷售額直線下降，並罷免了 CEO。

柯爾在截至 4 月 30 日的當季銷售額從 2021 年的 38.9 億美元降至 37.2 億美元。當它在 5 月中旬公布財報數據時，還調降整個財年的獲利和營收預測，進一步讓交易更難達成。