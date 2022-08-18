〈合庫金法說〉合庫銀金邊分行上半年盈餘占海外獲利15% 員工外派意願未受影響

柬埔寨打工詐騙事件頻傳，外界關注是否影響國銀員工外派意願，對此合庫金 (5880-TW) 主管說，目前派駐在柬埔寨員工共 31 名、一切平安，員工外派意願也不受新聞影響，金邊分行上半年獲利占海外獲利比重約 15.5%。

合庫金今 (18) 日舉行第二季線上法說，旗下子公司合庫銀在柬國設有 1 分行、7 家支行，近期柬埔寨打工詐騙事件，成為與會法人關注議題之一。

合庫金主管說，銀行在柬埔寨據點都坐落在當地金融中心，是生活機能良好、治安無虞的地方，每家分行或支行也都有 1 到 2 名配槍警衛，隨時保護員工人身安全。

合庫金主管指出，目前銀行在柬埔寨的據點營運狀況一切正常，而為保障員工安全，銀行都會提供外派人員給予符合當地市場行情的補貼與加給，讓行員可以居住在治安好、生活環境較佳的居住所。

儘管柬埔寨治安問題引發關注，但合庫金主管透露，目前仍有填報有意外派至柬埔寨的儲備人員，顯示員工未受近期柬國負面新聞而影響其外派意願。

根據合庫銀統計，柬埔寨金邊分行今年前 6 月稅前盈餘占整體海外獲利比重約 15.5%，銀行在柬埔寨業務主要以個人消金為主，放款比重超過 9 成以上，且全都是十足擔保的授信放款。