台美升息循環 華銀淨利差吃補 看房市量縮價平

華南金 (2880-TW) 表示，在升息循環趨勢下，子公司華銀第 2 季淨利差季增可增加 9 個基本點，年增可達 11 個基本點，但升息也將影響股、房動能，因此將適度減碼台股，房市則是呈現「量縮價平」的態勢。

華南金今 (11) 日舉行第 2 季線上法說，包括升息與經濟展望成為法人關注焦點，其中在經濟展望部分，華南金預期，台灣今年經濟成長率約在 3-4%，但因俄烏戰爭還沒結束，加上主要央行貨幣緊縮政策可能引發的外溢效果，可能影響經濟成長動能。

華南金主管表示，在台美升息循環下，銀行上半年存放利差約 1.33%，較去年全年平均值約增加 8 個基本點，其中新台幣與外幣的存放利差分別較去年增加 4 個基本點與 26 個基本點。進一步看第 2 季全行淨利差，至第 2 季底約 0.95%，年增 11 個基本點、季增 9 基本點。

在通膨壓力未解除下，華南金評估，美國聯準會今年預期將升息 13 碼，台灣則升息 2.5 碼，以此情境推算，今年全年的存放利差約將比預算數增加 10 個基本點，全年淨利差應該與預算持平，淨利息收益則會與預算增加約 15.81 億元。

金融操作部分，華銀主管說，受升息影響導致資金量能萎縮，股價波動也大，對於股票報酬率預期也較今年初來得保守，投資策略將在 7、8 月除權息後適度減碼，降低對投資損益的衝擊；但也強調「加碼空間還很大」，未來也將視市況伺機加碼。

至於債券部分，考量美國還會繼續升息，因此下半年對於台債與外幣債都會相對保守，主要以短天期債券為主，但因預期今年底前還有 4 碼升息空間，明年也可能再升 2 到 4 碼，因此會先觀望市況。

房市展望部分，目前國內房地產景氣有降溫趨勢，加上大型建商購地腳步放緩，中小型建商則有資金壓力，在房市景氣轉淡的市況下，預估下半年房市將呈現「量縮價平」的趨勢。