〈南寶法說〉Q3營收、獲利續強 Q4訂單有放緩跡象回到正常水準

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (18) 日召開法說，展望下半年，公司指出，運動品牌商持續回補庫存，第三季鞋材接著劑成長動能仍強勁，可望帶動營收持續成長，加上成本轉嫁客戶，獲利也可向上，不過，第四季訂單與第一、二季相比有減少，預計鞋材需求將逐步恢復至以往正常水準。

南寶表示，運動品牌商持續補庫存，目前鞋材接著劑訂單能見度高，第三季鞋材業務可望維持前季歷史高點，成為本季營運成長重要動能。

南寶第二季鞋材佔營收比重 50%，塗料與建材 22%，其他工業、科技與消費電子接著劑約佔 24%。

不過，由於受通膨、升息等因素影響，品牌商謹慎看待第四季需求，南寶表示，第四季市況較不明朗，訂單與第一、二季相比確實下修，但通常第四季是鞋材旺季，預計仍可保有一定需求。

獲利方面，由於成本持續轉嫁，南寶第二季毛利回升，符合公司預期，展望下半年，公司表示，9 月已和德國運動品牌進一步調漲價格，加上近期原料有回落現象，下半年獲利表現可望持續成長。

不過，隨著成本放緩，市場也擔心接下來是否將面臨產品降價的壓力，南寶表示，大型運動品牌商價格多為半年調整一次，9 月部分品牌商已同意漲價，目前還未有要求降價狀況，一般客戶則機動性調價格，調價也會有時間差，公司將以維持合理毛利率衡量。

南寶認為，今年全年營收仍可向上，成長雙位數，獲利方面，隨著成本轉嫁、營業費用嚴加管控，今年獲利也將成長，法人看好營收、獲利將同創新高。

至於明年，南寶表示，第四季起鞋材需求將回歸至正常水準，明年上半年品牌商需求尚未公布，但隨著需求逐步恢復以往的步調，可能會有一季時間調整，相較今年顯著成長，明年成長較有挑戰，需要持續努力。

但南寶相對較樂見未來獲利發展，公司認為，6-7 月原料價格已由高點下跌，隨著產品價格上漲、成本下降，預計未來獲利將持續增加，公司也會持續進行費用管控。