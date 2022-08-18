〈彩晶法說〉車載應用潛力大 明年營收看增3-5成

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (18) 日召開法說會，展望未來，產品技術暨製造中心副總經理吳許合認為，面板顯示產業未來將有三大成長動能，包含車載、OLED 電視、公眾顯示器，其中，彩晶長期深耕車載市場，近年擴大布局全球市場，預期下半年車載營運持穩，明年相關產品營收可望年增 30-50%。

吳許合表示，依目前需求來看，彩晶下半年車載動能與上半年持平，第四季有機會再增加，中長期穩定成長趨勢不變。

不過受晶片短缺、全球大環境影響，吳許合說，市場原預期今年車載將有 11.5% 年增率，但反應半導體缺料影響，成長幅度將下滑至 4.2%，約 8000 萬台，也反映中國經濟下行、第二季封控，不過 6-7 月中國汽車銷售量已回到一個月 200 萬台水準。

吳許合指出，車載面板將進入成長期，因為應用已從過去中控、儀表板、視訊娛樂等，拓展到抬頭顯示器、座艙、車用娛樂等，相關應用預期要到 2026-2028 年才會飽和，而目前彩晶車載面板出貨中國、全球市場比重各半。

另一方面，法人也關注彩晶與中光電 (5371-TW) 合作進展、效益上，彩晶說，先前僅為純財務投資，不過目前雙方在防窺筆電應用、車載背光源等都有技術合作正在開發中。