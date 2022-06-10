中光電5月營收月增逾4成 彩晶焦佑麒入董事會

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收，兩大產品線在遞延出貨效益帶動下，出貨量顯著成長，推升營收回升至 43.37 億元，月增 44.3%，今日也召開股東會，全面改選董事，其中，彩晶 (6116-TW) 董事長焦佑麒正式進入中光電董事會。

中光電 5 月營收 43.37 億元，月增 44.3%、年增 16.5%，為近四年同期新高，累計今年前 5 個月營收達 204.79 億元、年增 17%。

中光電表示，5 月在訂單遞延、客戶需求成長帶動下，兩大產品線均有顯著成長，其中，影像產品出貨達 12.3 萬台，月增 179%、年增 85%，反映家用娛樂、智能微投影出貨持續成長，樂觀預期 6 月在商用投影機需求逐漸增溫下，影像產品出貨量可望月增近 4 成。

節能產品 5 月出貨則達 341.1 萬台 / 片，月增 21%、年減 25%，中光電說，電視 / PID、顯示器、筆電、平板產品出貨均有回溫，營收月增幅各達 64%、21%、29%、22%，不過展望 6 月，考量淡季、通膨造成需求排擠效應等影響，估節能產品出貨量僅能與 5 月持平。

中光電今日也召開股東會，除通過承認去年營業報告書及財務報表外，也全面改選董事，新任董事名單包含董事長張威儀、迅捷投資代表人暨 (3034-TW) 董事長何泰舜、彤欣投資代表人暨彩晶董事長焦佑麒、陽明交大終身講座教授謝漢萍，獨立董事則為周行一、曾惠瑾、古宏彬。

值得注意的是，這是彩晶董事長焦佑麒首次進入中光電董事會，彩晶日前也透露，與中光電確實有多項業務合作案正在討論，包含 IT 產品中的筆電、車載背光等，隨著雙邊進一步合作，彩晶車載可望維持每年成長 50-100% 的目標。