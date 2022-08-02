彩晶Q2單季轉盈EPS 0.01元 上半年每股仍虧0.14元

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (2) 日公布第二季財報，受面板價格下滑，單季毛利率、營益率均較上季減少，但本業仍維持獲利，也抵消業外認列股票評價損失影響，第二季順利由虧轉盈，稅後純益約 1927.1 萬元，每股純益 0.01 元，累計上半年則仍虧損，每股虧 0.14 元。

彩晶第二季營收達 45.32 億元，季減 8.54%、年減 43.81%，毛利率 10.68%，季減 4.4 個百分點、年減 36.13 個百分點，營益率 3.31%，季減 2.63 的百分點、年減 35.47 個百分點，雖然單季業外仍有認列股價評價損失，但單季由虧轉盈，稅後純益 1927.1 萬元，每股純益 0.01 元。

彩晶累計今年上半年營收達 94.48 億元，年減 40.8%，毛利率 13.04%，年減 34.45 個百分點，營益率 3.33%，年減 42.97 個百分點，受業外拖累，上半年虧損 4.09 億元，每股虧損 0.14 元。

彩晶今年以來本業均維持獲利，但首季受投資中光電 (5371-TW) 股票劇烈波動，因認列約 7 億元的股價評價損失，單季轉虧，彩晶表示，第二季業外仍認列部分中光電股價評價損失，不過隨著董事長焦佑麒入列中光電董事會後，已變更會計準則，改採權益法認列，後續股價波動將不再影響損益。

另一方面，彩晶統計今年第二季出貨量達約 407.6 萬片 (換算 19 吋約當量)、季增 1.1%，整體產品平均售價約為 38 美元，較上季下滑 6 美元，出貨方面，中小尺寸出貨量約 9000 萬片，大尺寸面板出貨量約 44 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量則約為 5 萬台。

產品組合方面，彩晶指出，6.1-10.4 吋中尺寸平板產品占比 67% 最高，6 吋 (含) 以下手機面板、11 吋以上大尺寸面板則各占 24%、9%。

彩晶今日董事會也決議，將買回公司股份約 88000 仟股，用於激勵及提昇員工向心力，預計買回期間為 8 月 3 日至 10 月 3 日，買回區間則落在 6.8-15.17 元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回總金額上限為 175.91 億元。