〈彩晶股東會〉資本支出轉趨保守 與中光電深入合作中

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (26) 日召開股東會，面對近期整體產業景氣下滑，彩晶對資本支出轉趨保守，除新廠計畫持續評估外，也暫緩再加碼背光模組廠中光電 (5371-TW) 持股，不過，彩晶強調，目前在電、車載背光，正與中光電深入合作中。

彩晶近年大手筆買進中光電持股，引發外界關注，彩晶表示，一開始投資是基於手上現金充裕，因此鎖定高股息股票進行投資，統計目前加計子公司持股，共持有中光電約 38265 仟股、9.78%，金額 25.4 億元，董事長焦佑麒今年也獲中光電提名入列新任董事候選名單。

外界關注彩晶與中光電是否深化雙邊合作關係，彩晶透露，雙方確實有多項業務合作案正在討論，包含 IT 產品中的筆電、車載背光等，隨著雙邊進一步合作，彩晶車載可望維持每年成長 50-100% 的目標。

不過，彩晶目前是將投資中光電持股認列在業外流動項目中，因此易受股票價格波動影響，觀察首季業外就認列約 7 億元股價評價損失，拖累單季營運盈轉虧，彩晶強調，未來會與會計師、主管機關討論以其他方式認列，降低影響。

考量整體景氣不確定因素過高，加上持股已達高水位，彩晶董事會日前也決定短期內不再加碼中光電持股，待未來景氣變化再行調整，彩晶強調，在景氣下行時，對資本支出管控將相對保守，力拚營運穩健，過去六年來彩晶就維持獲利表現，現階段手中現金也充足。