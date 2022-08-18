91APP*-KY看好 Q4旺季營運有望創高

91APP*-KY(6741-TW) 今 (18) 日召開法說會時指出，今年大環境變動因素較大，不過，隨著新產品、新服務的導入，看好第四季營運創新高的機會「還是蠻高」，而明年也持續看好，對長期營運發展相當有信心。

91APP 說明，國內零售版圖中，電商的比重僅占 10%，不僅穩定上升，也還有很大的成長空間。

91APP 提到，零售市場未來的大趨勢將由 B2C 發展成 D2C (Direct-To-Consumer)，此為所有線下零售品牌的主流，而 OMO 虛實融合又是達成 D2C 最有效方法。

91APP 是最早提供 OMO 虛實融合解決方案的服務商，已建立市場進入障礙，目前已有上千個 D2C 零售官網和 APPs 是透過 91APP 產生並順暢運作，是全球最大購物 APP 生成平台，因此，91APP 有 90% 的營收來自於經常性軟體收入。

91APP 強調，營收增長來源穩定。

另一方面，91APP 也努力持海外市場持續發展中，上半年香港營收已較去年同期增長 124%。

展望後市，隨著內需消費動能明顯轉強，再加上即將進入電商消費旺季，91APP 看好，第四季營運有望繳出新高的成績。

91APP 上半年合併營收 5.78 億元，年增 17.07%，稅後純益 1.39 億元，年增 12.99%，每股純益 (EPS)1.16 元，其中，第二季稅後純益 0.72 億元，年減 8.06%，EPS 0.6 元。