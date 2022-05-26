〈彩晶股東會〉手機、平板動能續強 Q3產能利用率仍達滿載

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (26) 日召開股東會，副總經理吳許合表示，今年終端消費需求將下滑，在各產品線上也觀察到品牌廠陸續下修出貨展望，不過，依客戶訂單觀察，加上產線調整已到尾聲，預期第三季產能利用率仍將達滿載，動能則來自手機、平板產品。

吳許合指出，彩晶主攻中小尺寸產品，產能相對較小，依客戶目前訂單需求，產能都將維持滿載，至於近期面板價格低迷，部分甚至已跌破歷史低點，會盡量選擇有利的產品進行生產。

從產品線來看，吳許合說，手機、平板動能相對強勁，主要是品牌客戶需求支持，在去年第四季與彩晶緊急開發產品，預計出貨時程會落在今年前三季，加上主要客戶市占持續成長，估整體手機、平板營收貢獻將大幅回升，合計比重將上看 6 成。

吳許合進一步表示，依第三方市調機構資料顯示，由於戰爭、原物料成本增加，導致終端消費需求下滑，陸續有品牌廠下修今年出貨展望，對面板廠相對負面，另外，原預期下半年整體面板產業供需將趨近平衡，現在時程也遞延至明年下半年。

全年來看，吳許合說，全球消費性產品需求下滑，連帶手機、平板、筆電面板需求走疲，其中，筆電面板下修幅度恐達逾 1 成，車載也因中國封控、晶片短缺延續，成長幅度受限，至於工控領域應用需求則相對平穩。

另一方面，在新廠規劃上，吳許合表示，考量整體市場狀況、各產品線發展，目前還在評估規劃階段，但隨著新技術開發送樣後，預期下半年會取得一些成果，也將致力符合全球對 ESG、綠色產品的倡議，目前主要規劃導入 IGZO 製程技術為主。