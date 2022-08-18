〈中興電展望〉打造氫能生產基地 明年分拆子公司瞄準印度、東協市場

中興電 (1513-TW) 今 (18) 日召開法說會，揭露最新氫能佈局進度，董事長江義福表示，正啟動「氫能華亞園區 A+」計畫，打造為氫能生產基地，自主研發關鍵零組件，建置低功率燃料電池模組產能，及微電網儲能設備產線等，明年第一季正式營運，並將拆分成立子公司中興氫能，瞄準東協、印度市場。

中興電擁有甲醇重組製氫技術，在氫能燃料電池、氫能微電網系統與加氫站已有實績。為完整佈局氫能產業，江義福表示，近期正將氫能生產基地遷至華亞園區的 4000 坪廠房，預計 11 月相關設備會到位，試運轉 2-3 個月後，第一季開始營運。

江義福表示，該生產基地未來將著眼分散式加氫站、燃油車除碳機、氫能備源電力、低功率氫能車、氫能微電網系統及碳捕捉系統等產品應用。

江義福指出，之前開發燃料電池時，受供應商交貨問題干擾，因此將把燃料電池重要關鍵零組件納入產線，預先部署。

江義福表示，目前已與一家印度公司合作開發三輪電動車，可望取代當地的嘟嘟車，看好印度市場成長潛力龐大，對低功率燃料電池需求迫切，正與印度當地省長級官員洽談中，以因應近來全球在地化生產趨勢，並將與當地廠家合作。

江義福也說，據其了解，該氫能園區將是全球唯一完整佈局的氫能生產基地，未來可能走向 OEM 代工模式發展。

因應國內 2050 淨零排放路徑，工業餘氫發電可降低以往需要燃燒餘氫的碳排，江義福透露，目前已與一家國內大廠洽談中，要將工業餘氫純化再利用。