交通部研擬廣設充電樁 華城、中興電各擁優勢可望大啖商機

交通部研擬廣設充電樁，預計 2025 年前全台需 6500 座才能支撐需求，重電廠華城 (1519-TW)、中興電 (1513-TW)、士電 (1503-TW) 挾機電統包工程優勢，相繼跨足充電樁建置與充電站營運，其中華城已拿下多家豪華車品牌訂單，中興電擁自有停車事業，加上國道休息站建置經驗，可望成為主要受惠者。

士電也說，對於政府公共建設案，已與各縣市政府接洽中，積極提出相關報告投標。

國發會台灣 2050 年淨零路徑，訂定 2040 年新售小客車全面電動化目標，為擴大佈建硬體設施，交通部研擬廣設公共充電樁，初步規畫將於公共停車場、國道服務區、轉運站，甚至百貨公司及大賣場等處設置。

華城去年 10 月成立華城電能，並引進宏碁 (2353-TW)、中租集團旗下中租能源等策略投資人，華城持股仍達 65%；目前已與南港軟體科學園區、新竹科學園區與燦坤 3C 等合作，共同設置電動車充電站，並陸續取得特斯拉、賓士、奧迪、保時捷及 LEXUS 等豪華車品牌電動車充電樁訂單。

中興電挾嘟嘟房停車事業優勢，去年取得高速公路 4 個國道服務區休息站訂單，共建置 10 座電動車充電樁，拿下 8 年充電服務經營權，去年底上線營運；也陸續在南港展覽館、台北小巨蛋停車場建置 iCharging 電動車充電樁，並與連鎖停車場運營商展開相關合作。

汽車品牌方面，BMW、VOLVO 均找上中興電合作，BMW 第三季前將啟用 20 處站點、40 支充電樁。VOLVO 將透過中興電 4 個國道服務區站點，設置 200kW 快速充電樁，未來 3 年內還將建置 200 個快充站。

除中興電與華城外，士電也加入充電樁建置行列，目標從充電樁設備供應商走向充電營運商，已拿下豐田 bZ4X 純電休旅車訂單，協助在台建置 80 座充電樁，預計 8、9 月與起而行合資成立充電站營運公司，正式跨足充電站營運。