中國申請加入「數位經濟夥伴關係協定」 談判正式啟動

據《日本經濟新聞》周四 (18 日) 報導，「數位經濟夥伴關係協定」(DEPA) 的三個加盟國，新加坡、智利、紐西蘭在周四宣布，已針對中國申請加入一事展開談判。如果中國獲准加入，未來中國在數位貿易領域的影響力將更為強大。

DEPA 最早是由新加坡在 2019 年提出，主要目標是建立人工智慧 (AI) 和大數據 (Big Data) 等先進領域的基本規則。

2020 年 6 月新加坡、智利和紐西蘭三個國家完成 DEPA 簽署，南韓也在 2021 年 10 月申請加入 DEPA，中國則是在 2021 年 11 月申請加入。目前新加坡、智利和紐西蘭三國，正在與南韓進行相關談判。

新加坡、智利、紐西蘭和汶萊共四個國家，是「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 的前身「跨太平洋策略夥伴協定」(TPP) 的創始國，有成功經驗可循。也因此 DEPA 很有可能發展為亞太地區的數位貿易基本規則。

電子商務和數位經濟的市場規模正逐漸擴大，中國方面也希望藉由加盟 DEPA，來進一步提升在亞太地區貿易的存在感。

新加坡貿工部長顏金勇周四在一份聲明中表示，新加坡歡迎中國申請加盟 DEPA，也對相關作業部會的設立感到高興。今後在智利的主導之下，新加坡、智利、紐西蘭三國將共同針對中國的國內外法規來進行審查。