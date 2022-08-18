泰晤士河水位降至17年新低 水公司發布倫敦等地臨時用水限制

英國泰晤士水務公司周三 (17 日) 表示，由於「前所未有的天氣狀況」，將從下周開始，針對倫敦及泰晤士河谷地區實施臨時用水禁令，這將影響其 1500 萬用戶。

此項禁令將於 8 月 24 日生效。公司表示：「當地用戶將不允許使用軟管水槍清洗汽車、澆灌花園菜園、填充嬉水池和游泳池、以及清潔窗戶。」

最近幾周，英格蘭和威爾士多家水公司也宣布了類似限制，泰晤士水務公司強調，極端溫度和今年夏天的熱浪，導致了 25 年來對水的最高需求。

公司稱，這是自 1885 年以來最乾燥的 7 月，是有記錄以來最熱的 7 月，並使得泰晤士河達到 2005 年以來的最低水位。

泰晤士水務公司執行長 Sarah Bentley 表示，禁令是一個「非常艱難的決定」。他補充說，經過幾個月來低於平均的降雨，和最近 7 月和 8 月的極端高溫，地區的水資源已經枯竭。

在執行這項禁令時，該公司表示，希望消費者能理智地用水。如果發現用戶無視限制，公司會將聯繫他們，確保他們了解這些規定。但若一再無視禁令的要求，可能構成刑事犯罪。

上個月，英國的氣溫飆升，7 月 19 日氣溫飆升至攝氏 40 度以上，為史上首次。8 月 12 日，英國環境署宣布英格蘭部分地區已進入乾旱狀態。

除了用水不足，它也帶來了電力短缺。

德國非營利性研究機構氣候分析 (Climate Analytics) 執行長 Bill Hare 早前表示，英國及歐洲其他地區，都面臨非常嚴重的困境，火力發電站、核電站或燃煤發電站因缺乏冷卻水，導致了電力短缺。

他補充說，包括德國多瑙河地區目前的水流很低、水位下降，也造成運輸貨物受限。