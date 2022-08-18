特力屋社區店維持展店腳步 離島二店插旗金門

特力 (2908-TW) 旗下居家修繕通路特力屋今 (18) 日宣布，繼 2021 年澎湖馬公店開幕後，再進駐金門開出第 2 間離島門市，特力表示，過去近一年特力屋社區店維持展店腳步，開出近 10 家，至今已突破 30 家，後續仍將深入各縣市開展新據點，擴大搶攻在地居家裝修版圖。

特力說明，隨著國旅復甦，金門縣旅宿觀光產業發展熱絡，加上跨海大橋將於 10 月通車帶動當地房市交易，看好將推升金門在地居家裝修和 DIY 商品需求。

此次特力進駐金門開設第 2 間離島門市，選址在金門最大免稅商店昇恆昌金湖廣場內，坪數達 150 餘坪，特力說明，店內商品線齊全，包括居家修繕耗材、專業調漆塗料、廚房衛浴配件等，販售種類和價格均與台灣本島一致，同時也提供油漆免費電腦調色、工具租借、專業師傅駐店免費諮詢等服務。

特力屋金門太湖店是特力屋全台第 32 間社區店，特力表示， 由於看好金門縣發展潛力，此次一口氣引進近百項國際知名品牌商品，並展示有廚房、衛浴套組，以因應當地民宿、自用宅廚衛裝修與換新需求。

特力屋總經理張栢青表示，特力屋深耕台灣 20 餘年，未來仍將持續深入各縣市開展社區店，因地制宜提供各式商品和服務，以加速擴大社區服務網。

由於疫情影響特力貿易事業和零售表現，特力前 7 月合併營收 228.76 億元，年減 9.97%，而上半年稅後純益 3.46 億元，年減 26.7%，每股純益 (EPS)0.7 元。