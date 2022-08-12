俄烏戰爭推升油價 歐洲廉航不再推出超低價機票

儘管近期疫情有所趨緩，國際航班逐漸復甦，但在俄烏戰爭推升油價的情況下，歐洲廉價航空公司的瑞安航空 (Ryanair) 表示，將不再提供超低價格的機票。

Ryanair 執行長 Michael O"Leary 表示，公司如今必須要提高機票價格，那些曾經為了促銷活動而推出的超便宜票價都將不會再出現。該航空公司的平均票價將從去年的約 40 歐元，在未來 5 年上升到約 50 歐元。

他指出，Ryanair 主要是以低價限時搶購的機票而聞名，但如今公司認為這樣的價格在目前的環境下是難以持續的。俄烏戰爭導致油價明顯上漲，燃料成本上升進而推高了機票價格。

不過，JLS Consulting 主管約 John Strickland 表示，雖然票價水準可能會因市場訂價而發生變化，但隨著各個航空公司，尤其是低成本航空公司的業外收入提高，他們仍然可能通過低價策略來吸引旅客訂票。

國際航空運輸協會 (IATA) 總幹事 Willie Walsh 曾表示，航空公司預期將加速提高票價，以將上漲的油價成本轉嫁給乘客。Walsh 指出，原本就預期 2022 年航空業將出現虧損，油價上漲使產業前景更加惡化。不過，在全球經濟復甦不均的情況下，部分航空公司有望實現獲利。