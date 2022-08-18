〈能源盤後〉美原油庫存意外減少逾700萬桶 原油收漲 4日來首見

由於官方數據顯示，上周美國原油供應量下降超過 700 萬桶，原油期貨價格周三 (17 日) 在 4 個交易日來首次收高。

該庫存數據有助於抵消市場對全球經濟成長前景的擔憂，同時交易者繼續關注伊朗核協議的發展。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.58 美元或 1.8%，收每桶 88.11 美元。WTI 原油近月期貨先前已連跌 3 日，周二收創 1 月 25 日以來最低點。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.31 美元或 1.4%，收每桶 93.65 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.9345 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.9%，收每加侖 3.6174 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.9%，收每百萬 Btu 9.244 美元，前一日該期貨大漲 6.9% 並創 2008 年 8 月以來最高收盤價。

市場推動力

石油期貨價格已自 3 月初登上的近 14 年高點大幅回落，當時交易最活躍的 WTI 原油期貨價格一度達每桶 130 美元的水準。現在 Brent 原油和 WTI 原油均已回吐俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭後出現的大漲幅。

在經歷過去 3 個交易日大跌後，周三原油期貨價格終於收高。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示：「本周市場最大懸念就是，經過數月談判卻似乎沒什麼進展，美伊兩國能否就新的伊朗核協議達成一致。」

《紐約時報》報導，伊朗周一晚間回應歐盟關於恢復核協議的提案，此舉鼓舞西方談判者，因為伊朗雖未明確地給出正面回覆，但至少沒提出新反對意見。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「市場正將自行定位為協議將成，但風險在於，如果各方未能達成協議，近期價格走勢恐見逆轉。」

「雖然伊朗似乎對達成協議相當積極，但美國對該提議的立場仍不清楚。鑑於近期石油和汽油價格已見疲軟，美國可能不太願意做出重大讓步」他寫道。

與此同時，Fraser 表示，需求擔憂情緒持續存在，尤其是考量到中國 7 月消費數據疲軟。

原油的回調對技術圖有重大損害。

瑞穗證券石油期貨執行董事 Robert Yawger 指著 WTI 表示：「原油正盯著這裡的深淵，因為到 12 月 2 日觸及的前一波低點 62.43 美元之前，沒有明顯的支撐位，原油現在交易價格已經低於所有移動均線和回撤位。」

周一因中國數據悲觀引發需求過剩的擔憂，令當日原油承壓。

EIA 供應數據

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (8/12 止) 美國原油庫存減少 710 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (8/12 止) 原油庫存下降 170 萬桶。美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周美國原油庫存減少 44.8 萬桶。

EIA 報告還顯示，汽油庫存減少 460 萬桶，而蒸餾油庫存增加 80 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周汽油庫存減少 170 萬桶，而蒸餾油庫存增加 40 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，煉油活動下降，「又一個強勁的汽油隱含需求數據，導致汽油庫存大幅下降，但蒸餾油的隱含需求小升，庫存卻也小升。」

EIA 表示，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存增加 20 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 中的原油庫存減少 340 萬桶。 與此同時，上周原油出口增加近 290 萬桶，達 500 萬桶。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 指出：「我們看到美國有大量原油出口，由於大西洋颶風季就快全面來襲，短期內價格面臨上行風險。」