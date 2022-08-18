加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/08/16）

野村腳勤觀點：

●Q4 之後通膨可望有感下滑

全球關注的美國 7 月 CPI 自 41 年來高點回落，也讓市場對通膨擔憂迅速回落。當然年增 8.5% 仍是很高的水準，不過各種跡象都顯示，第四季後很可能就會看到通膨出現有感回落。首先在基期部分，去年第三季通膨還在 5% 左右的可控水準，但 10 月之後馬上飆升至接近 7%，如此高的水準下即便物價維持不變，高基期自然也會讓通膨明顯下滑。此外在 CPI 分項中，二手車價格也快速降至個位數成長，且隨著高基期及貸款成本升高，二手車價只會越來越便宜，而能源價格也將隨著油商未完井數量 (DUC) 降至低點、頁岩油供給量回升，油價有望持續回落。考量二手車及能源這兩個上漲最多的分項放緩，搭配上高基期因素，可以期待第四季通膨顯著回落，為金融市場注入強心針。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）美油產量續增：美國 9 月頁岩油產量估增至 905 萬桶 / 日，增產前景明確，有助於緩解通膨壓力

（二）財報優於預期：美股財報季進入尾聲，預估 Q2 獲利成長 9.7% 優於預期，經濟仍保持堅韌

（三）就業市場強勁：美國 7 月失業率降至 3.5%，職位空缺亦處在歷史高位，有空間承受 FED 貨幣政策緊縮

●大盤利空因素：

（一）PMI 落入衰退區間：美國、歐洲及中國 7 月份 PMI 皆落入 50 榮枯線之下，為經濟成長增添不確定性

（二）美中關係緊張：中國軍演後美中緊張氣氛略升，地緣政治不確定性恐成新利空，成為市場短期變數

（三）製造業庫存過高：台灣 7 月製造業 PMI 庫存指數 59.9 創疫情後新高，高庫存議題持續干擾市場

●震盪提供佈局機會，等待獲利上修啟動大行情

8 月以來台股跟隨美股表現上漲約 3%，短線雖強彈但漲勢也慢慢趨緩，主要還是獲利下修及庫存擔憂持續干擾市場，台股可能還是震盪表現居多。從本益比及 EPS 成長率來看股價，現在的本益比的確已修正到超跌水準，後續再下修的機會不大，但我們同時也看到 8 月企業獲利出現顯著下修跡象，預期隨著重點企業財報陸續公佈，大盤可能仍會不斷利空測底。不過展望明年，比較確定的是通膨大幅放緩機率很高，屆時消費與投資都將恢復，並可緩解庫存問題及改善企業獲利，而隨著經濟持續回溫，企業獲利大幅成長並帶動評價反彈，就能迎接真正的多頭行情，預期此時間點最快也得等到 2023 下半年才有望看見，在此之前市場的震盪，都是投資人逢低佈局、累積部位的好時機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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