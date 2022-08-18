〈紐約匯市〉Fed會議紀要公布後 美元上演V型反轉 商品貨幣續軟

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 公布會議紀要後，美元指數短線下挫，隨後反彈並小幅收高。對中國經濟疲軟，打壓大宗商品需求的擔憂情緒，則使商品貨幣延續近期疲態。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.14%，報 106.65。會議紀要出爐後，DXY 短線走低，隨後反彈。

會議紀要顯示，與會官員們認為幾乎沒有證據顯示通膨壓力正在緩解，為了控制通膨，利率必須達到足夠的限制性水平，且持續一段時間。不過，會議紀要並未明確暗示下月會議將以特定速度升息，僅稱未來升息速度將取決於經濟數據。在 9 月會議之前，美國還將公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 和非農就業數據。

Fed 也重申了未來應放慢緊縮步伐的說法，並談到過度收緊政策的風險，許多官員提到，他們認為 Fed 收緊貨幣政策的力道可能超過恢復價格穩定的程度。

NatWest Markets 的 G10 外匯策略主管 Brian Daingerfield 表示，Fed 部分官員認為，對利率敏感的產業已開始浮現放緩跡象，對這些官員來說可能存在過度緊縮風險。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在 7 月會議上表示，Fed 的升息行動仍在持續影響經濟，但這將取決於未來幾個月個通膨反應，Fed 可能會開始放慢升息步伐。

Daingerfield 認為：「相較於上月會議結束後從聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員那邊聽到的情況，會議紀要更有一點鴿派的感覺。」

Fed 公布會議紀錄後，市場預期 9 月升息 3 碼的機率自周三稍早的 52% 降至 40%，升息 2 碼的機率目前為 60%。

經濟數據方面，美國稍早公布 7 月零售銷售較前月持平，主要反映汽油價格和汽車銷售下滑，但其他項目顯示消費支出仍然穩健，有助於緩解對經濟放緩的擔憂。

OANDA 市場分析師 Edward Moya 稱：「每個人都在關注 Fed 是否處在需要大幅升息的處境，以及經濟是否能夠承受，現在看起來經濟還可以。」」

歐元兌美元小幅上漲，升 0.07% 至 1.0175 美元，美元兌日元則漲 0.67% 至 135.09 美元。在數據顯示英國 7 月 CPI 飆至 40 年新高後，英鎊下跌 0.37% 至 1.2050 美元。

對於中國經濟疲軟，削弱對鐵礦砂等大宗商品需求的擔憂，拖累澳幣走低，兌美元匯率重貶 1.20% 至 0.6935 美元。

紐元也跌 0.98% 至 0.6279 美元，回吐稍早漲幅。紐西蘭央行周三連續七度升息，並暗示未來幾個月將採取更鷹派的緊縮政策，藉此壓制居高不下的通膨。

截至台灣時間周四 (18 日) 約 6:00 價格：