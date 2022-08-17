〈台幣〉人民幣翻紅帶動 新台幣終結連3貶

人民幣翻紅，帶動新台幣匯價連日股匯脫鉤後，今 (17) 日終於轉為同步，終場升值 1.3 分、收 29.981 元，匯價終結連 3 貶，成交量 11.515 億美元。

台股今 (17) 日收漲 44 點，收在 15465.45 點，站穩季線，外資持續賣超 19.26 億元，8 月以來至今日，累計已賣超 271 億元，使得新台幣匯價盤中見「3」字頭頻率增加。

在市場靜待美國聯準會的會議紀要出爐之下，美元指數變化不大，人民幣則在前兩日大跌後回升，人民幣離岸價昨日一度跌破 6.8 元兌 1 美元大關，今日升值 0.22%，表現為亞幣最強，帶動新台幣也轉貶為升。

雖然新台幣今天喘一口氣，但是高盛對美元看法維持看多，認為現階段美國經濟衰退疑慮雖高，但近期就業與通膨數據仍維持高位，聯準會仍會將降低通膨壓力作為首要任務，因此，預期美元可能將繼續保持強勢。

而摩根士丹利也對美元維持看多，認為儘管近期部份經濟數據表現疲軟，但聯準會鷹派態度強硬，升息幅度大於其他主要央行，資金將持續流入美元資產，美元得以延續多頭走勢。

整體來說，在美元偏多態勢不易扭轉之下，新台幣貶值趨勢未變，盤中「3」字頭將成常態，央行持續在尾盤調節力守整數關卡防線的態勢也不會變。