〈台股盤中〉鋼鐵、航運力撐多頭 突破15465波段新高

台股今 (17) 日在鋼鐵、運輸等傳產族群拉抬下，開盤指數小漲開出，但因缺乏台積電 (2330-TW) 等電子權值股撐盤，帶動指數突破昨 (16) 日高點，衝上 15465 點，惟市場觀望氛圍尚未消散，在成交量無法明顯提升下，指數上攻力道恐相對受限。

權王台積電今天早盤以 524 元開出後，股價隨即陷入平盤之下震盪整理，鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 早盤股價同樣平盤附近震盪，相較於電子權值股疲弱，包括鋼鐵、運輸、金融、生技今天則獲買單青睞，撐起盤勢多頭重任。

半導體族群中，威鋒電子 (6756-TW) 盤中大漲逾 6%，聯傑 (3094-TW)、麗正 (2302-TW)、強茂 (2481-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、順德 (2351-TW) 也分別有 2%~3% 漲幅。

航運股中的志信 (2611-TW)、中櫃 (2613-TW)、長榮 (2603-TW)、新興 (2605-TW) 等盤中有 2% 以上漲幅，四維航 (5608-TW)、萬海 (2615-TW)、裕民 (2606-TW)、遠雄港 (5607-TW) 同樣是買單敲進重點。

鋼鐵股的志聯 (2024-TW) 盤中直攻漲停關門，盤中股價暫時鎖在 22.2 元，新鋼 (2032-TW) 距離漲停則差臨門一腳，盤中強漲逾 9%，佳大 (2033-TW)、允強 (2034-TW)、海光 (2038-TW)、官田鋼 (2017-TW) 也有 5% 以上漲幅。

金融股今天也有買單進駐，包括聯邦銀 (2838-TW)、台新金 (2887-TW)、新光金 (2888-TW)、新產 (2850-TW) 盤中分別有 1% 以上漲幅。