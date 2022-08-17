iPhone 14需求強勁 Wedbush調升蘋果目標價至220美元

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 維持蘋果 (AAPL-US)「跑贏大盤」評級，目標價則由 200 美元調升至 220 美元。

艾夫斯表示，隨著蘋果將於下月推出新一代 iPhone，其供應鏈「進一步有所改善」。

他指出，iPhone 14 最初的 9000 萬支訂單「保持穩定」，即使經濟形勢疲弱，但市場對蘋果產品的需求依然強勁。

分析師表示：「我們認為蘋果將再次推出 iPhone Pro 和 iPhone Pro Max 兩款機型，這對該公司進入 2023 財年之後的平均售價來說是一個明顯的利多。」

他還補充指出，這兩款機型的售價可能會比上一代貴 100 美元。

此外，艾夫斯指出，蘋果在 2023 財年可能會出貨 2.2 億支 iPhone。雖然全球經濟疲軟，但他認為約有 30% 的 iPhone 用戶可能會升級手機，其中包括大量的 iPhone Pro 和 iPhone Pro Max 用戶。

他還表示，以兩位數的持續成長推估，蘋果的服務業務在 2023 財年可能會產生 900 億美元的營收，並可能在 2024 財年超過 1000 億美元。

艾夫斯表示：「簡而言之，我們相信蘋果的成長動能仍完好無損。即使宏觀形勢不佳，但 iPhone 14 的風頭依然明顯。」