〈三星新機登台〉電信三雄各有獨家銷售機款 明日同步開放預購Z系列

三星年度 5G 旗艦摺疊機 Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4 及 Galaxy Watch5 Series 智慧手錶將於 9 月 2 日正式開賣，電信三雄同步於明 (18) 日開放預購，除了祭出優惠方案外，各電信商也獨家銷售機種，中華電 (2412-TW) 獨家上市 Galaxy Z Fold4 12G/512G 系列、台灣大 (3045-TW) 獨賣 Galaxy Z Flip4(128G) 冰川藍、遠傳 (4904-TW) 則是 Z Flip 4 256G 雲霧粉。

中華電為國內唯一銷售全系列 5G 旗艦摺疊新機的電信業者，18 日 12 點起至 8 月 28 日 17 點止，開放兩款摺疊新機在網路門市限量預購。此次攜手三星獨家銷售 Galaxy Z Fold4 12G/512G 系列，一次提供雪松綠、迷霧金、幻影黑，另外獨家開賣 Galaxy S22 幻夜紫新色。

中華電表示，申辦精采 5G 月繳 1399 元 (48 個月)，Galaxy Z Flip4 128G 新機 0 元入手；搭配月繳 1399 元購機方案 (30 個月)，Galaxy Z Fold4 256G 專案價 42990 元、獨家 Galaxy Z Fold4 512G 只要 43990 元，並享指定銀行信用卡 30 期 0 利率。

中華電旗下精采 5G 購機資費優惠中，月繳 999 元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折 3000 元、Galaxy Watch5 合購優惠折 2000 元，VIP 客戶續約可享最高購機折 5000 元，加碼贈 Hami Point 最高 1500 點，總計最高享加碼 11500 元優惠。

台灣大獨賣 Galaxy Z Flip4(128G) 冰川藍，搭配 5G 專案，月付 1399 元，原價 30888 元的手機只要 0 元就能帶回家。另外，Galaxy Z Fold4 或 Galaxy Watch5 Series 搭配 5G 指定資費，也享 0 元購機優惠。

台灣大表示，8 月 31 日前於網路門市申辦指定專案，或在 myfone 購物下單達指定件數或金額，有機會抽中 10.9 吋的 iPad Air 5 WiFi 256G 或 Google Chromecast (支援 Google TV) 等好禮。9 月 30 日前到網路門市申辦 5G 月租 999 型以上專案，購買三星 Galaxy Z Flip4 或 Galaxy Z Fold4 等新機，再享 momo 幣 1000 元回饋。

此外，申辦三星 Galaxy Z Flip4 或 Galaxy Z Fold4，搭配 mo 幣多手機專案，每月在 momo 購物網消費滿額，最高可獲得 600 元 momo 幣回饋，可用於 momo 購物、折抵台灣大電信帳單，或者作為 MyVideo 看片金。

遠傳獨家販售 Z Flip 4 256G 雲霧粉新色，不論是透過網路門市預購，或到門市攜碼預約登記，並申辦 5G 999 元以上方案，後續申辦成功加碼送 1000 遠傳幣，申辦指定資費再享 friDay 影音 3 個月 0 元暢看、舊換新額外折價 2000 元、VIP 續約最高再折 5000 元，回饋總價值逾萬元以上。

遠傳搭配月付 1399 專案，綁約 48 個月，Galaxy Z Flip 4 8+128G 超值專案價 0 元，搭配月付 1399 元資費，Z Fold 4 256G 專案價 27888 元。另外 8 月 28 日前網路門市預購三星 Galaxy Z Flip4、Z Fold4 及 Galaxy watch 5 系列，搭配 5G 999 元以上方案，獨家送 1000 遠傳幣，結帳使用 Atome 付款最高現折 500 再送 500 遠傳幣。