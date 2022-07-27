戰略投資成效佳 騰訊去年遊戲收入破300億美元 遠勝Sony、蘋果

中國網路巨頭騰訊去年憑藉一系列小規模但具戰略性的投資，輕鬆擊敗蘋果、Sony 等競爭對手，再度登上全球遊戲龍頭寶座。

荷蘭研究公司 Newzoo 數據顯示，騰訊去年的遊戲相關收入高達 322 億美元，遙遙領先 Sony 的 182 億美元和蘋果的 153 億美元，能夠取得這般領先優勢，必須歸功於騰訊對歐洲、美國和南韓遊戲公司的廣泛投資。

騰訊精心拓展在全球遊戲產業的合作夥伴名單，包含在去年入股日本動作角色扮演遊戲《艾爾登法環》(Elden Ring) 開發商 FromSoftware 的母公司角川集團 (Kadokawa)，雙方也展開業務合作。

其他合作名單包含《英雄聯盟 LoL》開發商 Riot Games、芬蘭手遊公司 Supercell、《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games 和以《絕地求生》聞名的南韓遊戲開發商 Krafton。

日經彙編 ITjuzi 數據顯示，今年上半年，騰訊有四成的投資交易是在中國境外，較 2021 年全年的 18% 大幅躍升。

日本遊戲開發公司 Wake Up Interactive 總裁 Takayuki Kikuchi 認為，與騰訊合作將大大縮短實現目標的時間。該公司去年被騰訊收購，旗下擁有 Soleil、Valhalla Game Studios 等遊戲開發工作室。

儘管如此，騰訊在中國仍面臨嚴峻監管挑戰，除了收緊未成年人的遊戲時間之外，中國去年 8 月宣布暫停發放新遊戲版號，雖然已在今年 4 月恢復審批，但騰訊旗下遊戲並沒有取得版號。

此外，全球遊戲市場近年也有所轉變，在元宇宙趨勢發展下，大型遊戲公司紛紛展開併購策略。微軟 1 月宣布將以 687 億美元價格收購《決勝時刻》(Call of Duty)、《暗黑破壞神》(Diablo) 等知名遊戲的發行商動視暴雪 (ATVI-US)，隔月，Sony 也宣布斥資 36 億美元收購《天命》(Destiny) 的遊戲工作室 Bungie。

騰訊過去進行海外投資時，時常避免與國外大型平台直接競爭，在國內業務穩固情況下，該公司不急於向海外擴張，但隨著中國加大監管力道，對騰訊來說，海外市場的重要性已不可言喻。

該公司上月表示，計劃最快今年在全球發布旗下人氣手遊《王者榮耀》(Honor of Kings)。