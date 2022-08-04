路透：騰訊擬增持Ubisoft股份 出價高達每股100歐元

路透周四（4 日）援引四名知情人士消息報導，中國遊戲巨擘騰訊計畫增持法國遊戲集團 Ubisoft 的股份，出價可能高達每股 100 歐元，遠高於 2018 年收購價格每股 66 歐元。此舉也意味著騰訊跟進其他遊戲巨擘步伐，搶購稀缺的優質獨立遊戲開發商。

騰訊在 2018 年以每股 66 歐元價格收購 Ubisoft 5% 股份，當時雙方達成策略合作協議，允許騰訊在中國市場營運、發行與推廣 Ubisoft 旗下幾款最火熱的電腦遊戲與手遊。

知情人士今日稱，騰訊與 Ubisoft 的創始家族 Guillemot 已進行接觸，並表達增持 Ubisoft 股份的興趣，但目前還不清楚騰訊計劃持有 Ubisoft（市值 53 億美元）多少股份，且騰訊目標是「透過購買額外的股份成為 Ubisoft 的最大單一股東」。

三名知情人士透露，騰訊計劃從 Guillemot 家族手中購買一部份 Ubisoft 股份，Guillemot 家族持有 Ubisoft 15% 的股份。

其中一名知情人士表示，騰訊已向 Guillemot 家族提交一份投資意向書，為一份非約束性要約，內容包括投資的基本條款與條件，且當中提到騰訊報價「遠高於」Ubisoft 目前股價，以防潛在競爭。

騰訊可能出價高達每股 100 歐元（約 101.84 美元）購買額外的 Ubisoft 股份。按照每股 100 歐元的最高價格計算，騰訊的出價將比該股過去三個月每股 44 歐元的平均價格溢價 127%，接近 2018 年的高點每股 108 歐元。

知情人士認為，騰訊是決心要敲定這筆交易，因為 Ubisoft 對騰訊來說是一筆非常重要的戰略資產，而提出高報價的另一原因是，近來全球遊戲巨擘紛紛搶購稀缺的優質獨立遊戲開發商。

知情人士補充，騰訊還將尋求從 Ubisoft 的公眾股東手中收購購份，從而使其成為 Ubisoft 的最大單一股東，根據 Ubisoft 最新的年度報告，該公司約 80% 的股份為公眾股東所有。

上述知情人士說，交易細節尚未敲定，可能會有變化發生。截稿前，騰訊與 Ubisoft 對此拒絕置評，而 Guillemot 家族則尚未回應。