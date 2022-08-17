〈中秋商機加溫〉全聯估全檔期業績將衝破百億元 統一超拚增3成

中秋佳節將近，各大通路積極備戰搶攻龐大消費版圖，連鎖超市龍頭全聯今 (17) 日指出，看好整體檔期包括生鮮、乾貨業績銷售，估可衝破百億元，較去年同期雙位數成長，超商龍頭統一超 (2912-TW) 也指出，今年光是烤肉周邊商機，年增幅至少 30%。

全聯說明，中秋檔期自 8 月 19 日開打，期間網羅自家善美的品牌蔬果魚肉、調理品牌美味堂和烤肉必備食材等，在高通膨時代逆勢祭出全聯價 69 折起折扣，全力衝刺買氣。

同時，全聯也開賣 11 款中秋預購家電，並導入美國知名戶外休閒品牌 OUTDOOR 8 款露營烤肉用具加價購，加強銷售力道。

全聯進一步提到，近年美味堂限定商品均大受歡迎，去年中秋檔期 21 天銷售金額超過 2300 萬元，今年集結 7 款暢銷品和 1 款新品，預計可再創雙位數成長。

在生鮮、烤肉相關食材、乾貨、禮盒等買氣全數出籠的帶動下，全聯估中秋檔期將可突破百億元，年增幅達雙位數。

統一超則表示，今年中秋預購規畫夯肉趣和名店月餅大賞兩大主題，其中，月餅以在地、跨界、名店為主軸，提供近 20 款選擇，首波銷售以團購美食、單入裝月餅、零嘴小吃買氣最熱，預計單入裝月餅可銷售上百萬顆。

統一超今年尤其看好烤肉聚餐商機，強打逾百種嚴選肉品與海鮮等食材，並網羅知名餐飲品牌王品、犇鐵板燒、碳佐麻里等人氣名店烤肉商品，同時導入陶瓷電烤盤、高效能瓦斯爐等烤肉周邊商品，樂觀看今年單烤肉周邊商機年增幅至少可達 30%。