群創雙主軸推動數位轉型 公眾顯示器坐穩全球前三強

面板大廠群創 (3481-TW) 股東報告書出爐，群創表示，面板是顯示科技產業中的關鍵零組件，因應市場變化、策略布局，將以智慧製造及智慧營運等兩大主軸推進數位轉型，優化生產流程與組織管理，各領域應用上，除積極發展元宇宙應用外，在公眾顯示器 (PID) 也坐穩全球電視牆市場前三強。

在兩大主軸策略上，群創表示，智慧製造已整合 X 軸 (自動化)、Y 軸 (數據化)、Z 軸 (智能化) 等軸項，打造無憂工廠，並將精準設計、智働生產、智慧檢測等先進 4.0 技術導入工廠各領域，整體而言，去年數位轉型已見成效，大幅提升運作效率與營運成果，未來將續朝智慧營運 2.0 階段邁進。

因應全球顯示科技產業持續朝跨域整合、轉型升級前進，群創也以三 Vs 經營策略，具體落實技術升級、創造產品價值、新創事業、場域建構等，持續調整經營策略、提高產品附加價值，為公司、股東、客戶及合作夥伴創造最大利益。

產品應用發展上，群創說明，電視面板產品將延續 Open-Cell、整機雙軌並進的策略，提供客戶完整服務，公眾顯示器 (PID) 也將擴大場域市場應用，以窄邊框拼接屏，力拚站穩電視牆市場前三強，筆電面板則持續與主力品牌客戶合作，並與英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等三大平台開發低功耗技術。

群創進一步指出，中小尺寸面板也將朝多元化發展，布局涵蓋 1.4 吋至 10 吋產品，今年也新增兩個應用產品量產，包含元宇宙議題的 VRAR，其中 VR 使用 LTPS 製程量產 1200ppi 及計畫 1411ppi 產品量產，均可望增添中小尺寸產品動能。

在無線通訊領域上，群創已量產液晶超表面平板衛星天線 (LC Meta Surface Antenna) 產品，也將與面板級封裝 PLP(Panel Level Package) 技術結合，開發相位陣列天線 (Phased Array)，鎖定未來低軌道衛星通訊、自駕車、衛星物聯網、救災通訊應用。