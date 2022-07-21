液晶顯示器下半年出貨旺季不旺 全年估減3.5%

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (21) 日指出，品牌廠對下半年採取庫存調控策略，導致面板、代工廠面臨旺季不旺的窘境，預期隨著商用、消費需求轉弱，下半年液晶顯示器出貨量將低於上半年，全年出貨量將年減 3.5%，僅達 1.4 億台。

集邦研究統計，今年上半年液晶顯示器出貨量與去年同期相當，達約 7230 萬台，主因是部分去年第四季訂單遞延至今年銷售，加上品牌廠年初時對今年展望樂觀，積極備貨所致，第二季雖有俄烏衝突、通膨影響浮現，但商用需求仍有效彌補消費機種衰退缺口。

展望下半年，集邦認為，由於商用機種訂單多已在第二季底消化完畢，隨著品牌廠放緩新訂單，預期下半年整體商用需求動能將不如上半年，消費機種則仍受高通脹、美國升息等衝擊，整體市場消費力道低迷。

集邦估，今年第三季、第四季液晶顯示器出貨量將分別季減 5.4%、2.4%，今年上、下半年出貨比例則約 51.7: 48.3，也代表今年下半年產業將呈現旺季不旺的狀態，全年液晶顯示器出貨量也將下滑至 1.4 億台、年減 3.5%。

集邦分析，隨著缺櫃塞港情況舒緩，第二季液晶顯示器整機從中國運往北美及歐洲較首季減少約 2-3 周，加上需求持續疲軟，導致品牌廠目前倉庫庫存水位竄升，品牌為去化手上庫存，正積極減少前端面板、零元件、代工廠整機採購量，並積極促銷刺激銷售量。