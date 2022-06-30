降價暴風圈登陸 部分MCU價格跌回疫情前

儘管中國封控陸續解除，但全球通膨未見降溫，終端品牌紛紛向供應鏈砍單，砍單、降價潮加速蔓延，從原本以消費相關 IC 為主如驅動 IC、CIS 等，開始擴散到 MCU、MOSFET 等晶片，廠商開始面臨庫存調整壓力，降價暴風圈逐步登陸，業者指出，部分產品價格已跌回疫情前，廠商正承受著「價格疫情前、成本疫情後」的雙重壓力。

盛群 (6202-TW) 總經理高國棟表示，現階段替代外商的訂單出貨時程照舊，但因中國市場需求放緩，消費性為主的家電產品受影響程度大，公司也因應客戶要求，根據個案與客戶商討價格調整，目前平均降幅約在 1 成內，還未降至疫情前。

另一 MCU 業者補充，公司針對價格去年向客戶調漲 1-2 次，但隨著大環境變化，包括客戶、通路商等各自庫存水位皆高，因此在終端需求降溫下，市況反轉速度快，公司也將價格調回疫情前水準，維繫雙方長期合作關係，也維持基本出貨動能。

展望下半年，業者坦言，由於價格已經開始逐步調降，但晶圓成本仍維持高檔，形成「價格疫情前、成本疫情後」，下半年營運較具挑戰，全年營收、獲利都將低於去年。

MOSFET 廠也坦言，台廠長期著墨 PC 領域，現今不僅 Chromebook、消費性筆電需求都急凍，電競 PC 與商用筆電也分別受俄烏戰爭、企業削減支出影響，供需已平衡，與 1 個月前看法有很大的落差。

業者表示，接下來供應鏈壓力將不斷傳導至上游，二、三線晶圓代工業者恐首當其衝，就有業者直言，現階段代工廠已開始針對個別訂單與大客戶進行價格調整，不過今年還不會見到全面性降價壓力，整體成本仍將處於高檔。

事實上，近期外商 MCU 廠，包括 ST (STM-US) 、TI (TXN-US)、瑞薩等，都因過去被中國通路商不肖囤積庫存，在客戶停止拉貨後，開始大幅拋售，造成價格崩跌，傳出 ST 部分型號從人民幣百元砍至僅剩人民幣 20 元，腰斬再腰斬，也傳出間接受惠國產替代方案的長江存儲同步降價因應，引發連鎖效應。