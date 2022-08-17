〈神盾法說〉下半年營收改善空間小 盼明年新品放量

指紋辨識 IC 業者神盾 (6462-TW) 今 (17) 日召開法說會，財務長李宜平指出，下半年因客戶持續進行庫存調整，預期近幾個月出貨將維持低檔，營收不會有顯著改善，期望明年在新品帶動下，營運可望逐步好轉。

李宜平坦言，第二季由於各產業供過於求狀況非常明顯，神盾主要客戶也積極調整庫存，導致營收季減約 2 成，且高毛利的光學式產品出貨比重也下滑，影響毛利率自首季 40.27%，減少到 32.61%。

此外，由於第二季整體營業費用維持高檔，加上業外收入較上季減少，神盾第二季稅後虧損 3.24 億元，每股稅後虧損 4.68 元，創下成立以來的歷史新低，李宜平對此也向投資人致歉。

李宜平補充，神盾正積極擺脫產品過度單一的現況，並進行三大措施，包括改善既有產品毛利率、提升市占率及推出新品，都有助明年營收及獲利表現，並樂觀看好明年毛利率可望優於今年。

首先，神盾自年初起，針對既有產品進行成本管控，也推出新一代電容性產品，有助裸晶 (Die) 變小、單片晶圓產出量增加，同時也減少光罩 3-4 層，可望進一步降低成本，提升既有產品的毛利率。

再者，神盾也推出最新款的光學式指紋辨識產品，隨著辨識速度大幅提升，競爭優勢也顯著，預期客戶明年的中階手機都將導入，有助公司市占率。

至於新品方面，神盾預期，兩樣新產品包括 PC MCU(微控制器)、P-Sensor(近接感測器)，都已進入客戶認證的最後階段，預期順利的話，今年第四季就可進入量產，待明年放量後貢獻營收。