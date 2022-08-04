外資再買聯電、網通股 持續調節多檔金融股

台股今 (4) 日在權值股拉抬下，終場收 14702 點。外資現貨賣超 42.53 億元、期貨淨多單略增至 12201 口，持續調節多檔金融股，並再加碼聯電 3.4 萬張，兩天共買超近 4 萬張，還有搶進多檔網通股如啟碁、明泰等。

三大法人僅投信持續買超 12.33 億元，外資賣超 42.53 億元、自營商跟隨外資腳步，賣超 18.48 億元，三大法人合計賣超 48.65 億元。

外資今日大舉出脫期街口布蘭特正 2 超過 1 萬張，調節國泰永續高股息 7629 張，並賣超金融股，包括中信金 7680 張、富邦金 7484 張、第一金 5595 張、國泰金近 3000 張。

電子股則以賣超力積電最多，共 8529 張，鴻海 7421 張、PCB 族群的華通、金像電各逾 4000 張；傳產股減碼台泥、大同、統一、台塑、中鋼等，約 4000 張左右。

外資今日持續力挺聯電，買超 3.4 萬張，居買超第一，日月光投控、友達、昇陽半導體、元太等電子指標股，買超逾 4000 張；網通族群的啟碁也有近 1.1 萬張、明泰 6819 張。

投信賣超方面，集中在 PCB 族群，包括金像電 3939 張、欣興 1615 張、景碩 1526 張，其他電子股奇鋐、定穎等。傳產族群減碼漢翔 1655 張、台塑、長榮航等，另外國光生、富邦未來車各出脫逾千張。

投信買超以金融股居多，包含開發金 4283 張、元大金 2390 張、永豐金 2166 張、國泰金 1286 張；電子股仁寶、南亞科、英業達、聯強、宏碁、光寶科等獲青睞。