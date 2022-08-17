成本一路攀高 金礦商：預計今年就會觸頂

據報導，加拿大蒙特利爾銀行資本市場 (BMO Capital Markets) 的報告顯示，金礦商在第二季普遍面臨通膨成本上揚的壓力，並上調了全年的生產成本預估。

加拿大蒙特利爾銀行資本市場研究總監 Colin Hamilton 在報告中表示，在追蹤的 22 家金礦商當中，有 8 家已經上調了全年的生產成本預估。今年金礦商平均總維持成本 (AISC) 將年增 7% 至每盎司 1,173 美元。

報告中指出，成本的上漲主要來自於勞動力、燃油、電力、開採權利金、原料和運輸等。此外，與一般產業不同，金礦商沒有可以轉嫁成本的終端消費者，因此通常需自行吸收。

不過，由於黃金是以美元計價，因此美元強勢對在美國以外地區的金礦商來說是利多，有望藉此彌補部分成本上漲的虧損。

自 4 月中旬以來，金礦商的股價表現下跌了 37%，但同期金價僅下跌了 11%，不過，一旦金礦商吸收完通膨成本的上漲，股價有望超越黃金價格。大型金礦商的通膨成本，預期在今年內就可望觸頂。

GoldMining 執行長 Alastair Still 表示，相對於金價，金礦商股票與大盤的連動更多，也因此更容易受到股市震盪影響，但同時，這也為投資人創造了更好買入機會。相對於黃金，目前金礦商的股價更值得買入，未來也有更多上漲的空間。