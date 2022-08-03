全球金礦產量下跌 有望為黃金長期牛市帶來支撐

芝商所 (CME) 執行董事兼高級經濟學家 Erik Norland 在週二 (2 日) 表示，由於黃金需求依然強勁，而金礦產量供應減少，應該有望為金價帶來長期支撐。

Norland 指出，從 2016 年到 2021 年期間，全球黃金開採量降 7%。與此同時，銀礦產量也下降 8.5%，而礦產供應下滑，是過去 5 年來推升貴金屬價格漲幅的原因之一。

Norland 表示，通常市場將金價波動完全歸因於需求因素。然而，分析結果顯示，需求方和供應方因素共同造成長達數十年的牛市和熊市，因此供需兩方對金價走勢都有影響。

數據顯示，全球金礦產量在 2020 年下降 3.9% 至 3,401 公噸，隨後在 2021 年年增 5.5% 至 3,588 公噸，但是 2022 年產量可能僅年增 3.0% 至 3,696 公噸。

Norland 也指出，在目前的價格水準，黃金業者的平均毛利率可達到 60% 以上，白銀業者的毛利率甚至達到約 75%。

獲利成長的同時，也帶動礦商的投資意願，不過，這並不代表產量將很快增加，主因是金銀礦開發耗時長久。目前沒有跡象顯示當前價格水準，能在短時間內推動金礦產量增加。

Moor Analytics 創辦人 Michael Moor 先前表示，近期金價在每盎司 1,700 美元左右盤整，可能表明市場看跌趨勢已結束。他認為，可能在短期內看到一個上漲修正。如果金價守住 1,700 美元作為支撐，仍可能重回每盎司 2,000 美元以上價位。