WGC：全球7月黃金ETF淨流出 創去年3月以來新高

世界黃金協會 (WGC) 最新報告顯示，由於美元走強和需求減少，7 月黃金 ETF 連續三個月出現淨流出，創下去年 3 月以來最大淨流出。

報告指出，全球 7 月黃金 ETF 淨流出 81 公噸 (約 45 億美元)，較上月加速，且創下自去年 3 月以來最大淨流出，主因是美元強勁及市場需求減少，金價走勢疲軟。

7 月期間，除亞洲外，所有其他地區均出現淨流出，由北美和歐洲的地區主導流出。北美黃金 ETF 持倉減少 50.3 公噸，當月美國聯準會 (Fed) 宣布升息 3 碼 (75 個基點) ，使美元指數升至 20 年來新高，加上隨後美股市反彈使該地區投資者人將資金轉向風險資產。

歐洲 ETF 持倉則是減少 38.1 公噸，英國地區流出最多，該月歐洲央行啟動 11 年首度升息且幅度高於預期。

相較下，亞洲 ETF 持倉則增加 8.1 公噸，扭轉上半年的淨流出，增加主要來自中國地區，該月滬深 300 指數下跌約 7%，並推動了避險買盤。

下半年全球投資人都面臨著更具挑戰性的市場環境，要應對升息、高通膨和持續的地緣政治風險等交錯的因素。金價在短期內可能仍對實質利率、全球央行收緊貨幣政策的速度以及通膨等反應敏感。