多家華爾街大型銀行 恢復俄債交易

《路透社》報導，根據取得的銀行銀行文件顯示，在美國財政部批准下，華爾街多家大型銀行在近日開始恢復俄羅斯債券交易的服務，讓投資人有機會處分西方普遍被視為「有毒」的資產。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國財政部對俄國實行經濟制裁，其中包含禁止美國投資人購買任何俄羅斯證券，華爾街的主要大型銀行為響應政府政策，已於 6 月相繼退出俄羅斯市場。

根據來自 6 家銀行的電子郵件、客戶記錄和其他通訊等消息來源，美國財政部在 7 月份允許美國持有人減持部位後，華爾街大型銀行已謹慎地重返俄羅斯公債和公司債市場。

文件顯示，目前已經重啟俄羅斯債券交易業務的銀行包括摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗集團 (C-US)、德意志銀行、巴克萊銀行和傑富瑞集團。

俄羅斯央行在上月大舉降息 150 個基點至 8%，已低於戰前水準，以因應盧布升值並避免潛在的經濟衰退。央行並表示正與政府合作，為原油在內多項大宗商品設置價格基準，不讓西方掌握定價權。

央行總裁納比烏林娜 (Elvira Nabiullina) 表示，降息是考量到盧布強勢、物價下跌和通膨預期減緩，「數據顯示不景氣將持續更長一段時間，但衰退程度可能沒有原本想像的深。」