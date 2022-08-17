中保科五星級空廚月餅曝光 冠軍茶入餅美味又療癒

中秋節即將到來，看準疫情趨緩後的消費熱潮，以及秋節送禮商機越加白熱化，中保科技 (9917-TW) 集團旗下復興空廚首度結合台灣在地冠軍茶王，推 出「皓月系列」、「總裁香茗」月餅禮盒。今年的月餅禮盒除了兼顧食安與美味的原則，由多次獲得烘焙大賞的五星級烘焙總主廚盧啟榮師傅傳承古法，以減油、減糖 20% 的美味配方，讓月餅吃起來沒負擔；並搭配減塑環保概念的時尚包裝，是企業送禮或自用的最佳選擇。

加入冠軍茶元素，復興空廚今年首度推出限量 400 組的「總裁香茗禮盒」，由盧啟榮主廚以傳統工法搭配頂級食材打造。禮盒上層頂級月餅以宮廷棋盤點心般九入香茗金箔蛋黃酥、青花瓷蓮蓉和牛酥與廣式黑金奶黃月餅，下層以口感溫潤新鮮手採的南投冠軍茶王雪凍頂與頂級烏龍茶罐組合，讓今年的中秋節不只月圓人團圓，還能品嘗到最美好的頂級月餅饗宴。

復興空廚今年的「皓月系列禮盒」以雙層雙層盒搭配抽屜盒裝打造出精緻質感，外盒以亮眼橘色與質感靛藍碰撞出如精品般的極簡設計，皆可搭配吊牌製作企業商標或圖像，也成為客製化與企業專屬形象最佳選擇。而「總裁系列禮盒」以大盒面雙層禮盒模式及莫蘭迪紅色壓紋為主調，搭配金色書法字體，展現出兼具大氣與低調奢華與的企業贈禮首選。

復興空廚表示，每到中秋時節推出月餅禮盒總是一盒難求。今年的月餅盒無論是經典豆沙蛋黃酥、四季春蛋黃酥與桃山烏龍茶核桃酥組合而成的「皓月珍饌」禮盒，以及六入招牌奶黃酥的「皓月金秋」禮盒，再加上六入月餅搭配冠軍茶的「皓月典藏」系列，清香雅緻的冠軍四季春 PLA 茶包，在享受美味的當下，也不必擔心塑化劑對健康的影響讓，大家團聚品茗不只吃得開心，也能讓健康不打折。

詳細介紹:

台灣冠軍茶品介紹：

凍頂烏龍：以熱布團揉製作後，展現出特殊的風味與半球型外觀的凍頂烏龍，以湯色澄清明麗似琥珀為特色，入喉甘潤帶輕雅的焙火韻味與香氣，滋味圓滑醇厚，盡顯臺灣茶獨特魅力。

雪凍頂：選自高山茶區的頂級手摘茶，因經歷過寒冬冰雪滋潤，再由老師傅慢火細工的焙茶，焠練出金黃明亮的茶湯，入口滑順，滋味鮮活，別有一番高山雪地的清爽甘甜。

四季春六入茶包組：輕作的四季玉露有著雅緻清幽的花香感，再加上耐沖泡的特性，一方面展現茶湯甘甜，又能入口生津回甘，也在 2022 年再次獲得 ITQI 風味絕佳 3 星獎章。

B TERMINAL 航棧 2022 中秋全系列月餅禮盒

銷售結單日 8/26 日 (週五)，最晚出貨日 9/2 日，欲購從速售完為止。（中秋檔期貨運繁忙，恕無法指定宅配到貨日期）

【皓月珍饌】六入月餅禮盒 定價 648 元

（經典豆沙蛋黃酥二入、桃山烏龍茶核桃酥二入、四季春蛋黃酥二入）

【皓月金秋】六入月餅禮盒 定價 648 元

（金秋奶黃酥六入）

【皓月典藏】六入與冠軍茶包月餅禮盒 定價 748 元

（經典豆沙蛋黃酥二入、桃山烏龍茶核桃酥二入、四季春蛋黃酥二入、

冠軍四季春茶六包）

【總裁香茗禮盒】九入冠軍茶罐月餅禮盒 定價 2488 元

上層：香茗金箔蛋黃酥三入、青花瓷蓮蓉和牛酥三入、廣式黑金奶黃月餅三入

下層：香茗典藏組（雪凍頂、凍頂烏龍）

口味介紹：

經典豆沙蛋黃酥：以傳統酥皮的繁複工法製作，搭配浸泡高粱的鹹蛋黃，讓甜蜜紮實濃香滿溢的豆沙口感與油皮油酥層層堆疊，搭配製作過程中減糖 20% 的健康概念，依舊能展現出最佳的傳統風味。

桃山烏龍茶核桃酥：之所以稱為桃山，就是以特選白鳳豆沙搭配奶油及蛋黃，再加上精選台灣烏龍茶粉調配製作成餅皮，搭配以蜜核桃顆粒搭配豆沙餡料的香甜滑順口感，每一口都能感受到從裡到外的細膩綿滑，也有清香迷人的優雅茶韻。

四季春蛋黃酥：以酥皮搭配四季春茶粉的完美比例，搭配高粱酒蛋的香醇濃郁感，除了細緻綿密的內餡口感優雅之外，最外面還加上一層黃豆粉增添雅緻口感。

金秋奶黃酥：此為復興空廚最招牌節慶烘焙，以豆沙、蛋黃及起士搭配成美味至極的口感，內外兼具多重層次感，外側還有濃郁起士粉加持，口感濃郁厚實讓人一吃難忘。

香茗金箔蛋黃酥：兼具傳統蛋黃酥的絕佳風味，搭配清新的茶香與外觀霸氣尊榮的金箔元素，展現出讓人難以忽略的年節贈禮首選單品。

青花瓷蓮蓉和牛酥：由外到內以蛋黃酥皮搭配白巧克力青花瓷表層，加上香甜綿密的特等台灣蓮蓉與質感口感兼具的和牛肉乾，鹹甜多層次的風味，成為頂級禮盒的重要元素。

廣式黑金月餅：皮薄多餡口感濃厚的港式風味，以竹炭粉與金粉打造成質感黑金玫瑰外觀，再加上甜蜜香醇的奶黃內餡料口感，展現出視覺與味覺的雙重享受。