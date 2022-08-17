〈紐約匯市〉市場觀望零售數據和會議紀要 DXY持穩 日元探一周低點

投資人等待美國零售銷售數據和聯準會 (Fed) 會議紀要出爐之際，美元指數周二 (16 日) 走勢平緩，幾乎沒有變化，日元兌美元貶至約一周低位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.05%，報 106.49，盤中最高升至 106.94，最低 106.32。

經濟數據方面，因抵押貸款利率和建材價格上漲，美國 7 月新屋開工月減 9.6% 至 1 年半低位；7 月工業生產月增 0.6%，高於市場預期。

美國通膨居高不下，強化投資人對聯準會 (Fed) 下月繼續大幅升息的押注，上周促使美元自 6 周低點反彈。不過，考量到下次利率會議要到 9 月 20-21 日才會召開，且這段期間將陸續公布通膨和就業數據，市場認為美元交易可能處於不穩定狀態。

因 10 年期美債殖利率維持在 3% 下方，且信貸和股市狀態改善，使金融環境變得更加寬鬆，人們對 Fed 更積極應對物價壓力的臆測也隨之升溫。

ING 分析師 Padhraic Garvey 稱：「金融環境回到了今年 4 月時的水平，也就是 Fed 累計升息 200 個基點之前，Fed 幾乎已回到原點。」他說：「央行必須扭轉這種情況，否則只能被迫變得更加強硬。」

Fed 將於台灣時間周四 (18 日) 凌晨 2 點公布 7 月會議紀要，投資人將從中尋找與 9 月升息幅度有關的信號。聯邦基金期貨交易員目前預估，Fed 下月升息 2 碼的機率為 60%，升息 3 碼機率為 40%。

表定今晚公布的零售銷售數據也將針對消費者狀況給出最新看法。市場預期，美國 7 月零售銷售將月增 0.1%，較前值大幅縮水。

歐元盤中跌至 8 月初以來最低，截稿前兌美元小漲 0.06% 至 1.0166 美元。稍早數據顯示，德國 ZEW 經濟景氣指數進一步跌至 - 55.3，對通膨飆漲和能源危機的擔憂，使投資人信心來到歐債危機以來最低。

不過，德國周二取得來自主要天然氣進口國的承諾，確保冬季也能獲取充分的液化天然氣，從而降低對俄羅斯燃料的依賴。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 稱：「市場正慢慢消化歐洲在今年冬天面臨更糟結果的消息，這是美元之所以如此強勢的主要原因。雖然美國前景正在惡化，但似乎仍優於歐亞多數地區。」

美元兌日元升 0.72% 至 134.23 日元。日元通常會受美日利差所影響，上周數據顯示美國通膨降溫後，市場預期 Fed 不會更激進收緊政策，美債殖利率因而走低，並推動日元上漲，不過近來有幾位 Fed 官員紛紛表態，認為有必要繼續升息。

澳幣跌勢稍緩，兌美元匯率幾乎不變，報 0.7021 美元。

會議紀要顯示，澳洲央行認為，為了防止高通膨成為預期的一部分，仍有必要進一步升息，但央行並未設定升息路徑，目標是保持經濟平穩運行。

紐元下跌 0.32% 至 0.6344 美元。受全球經濟增長擔憂拖累，市場預測紐西蘭央行今日將連續四度升息 2 碼，但這項預期似乎已獲消化。

在經濟數據顯示潛在通膨壓力仍高後，加拿大央行下月大幅升息的可能性增加，帶動加幣上漲 0.43% 至 1.2844 加元。

截至台灣時間周三 (17 日) 約 6:00 價格：