〈美股盤後〉沃爾瑪領漲零售股 晶片股賣壓湧現 道瓊重返34000點大關之上

沃爾瑪、家得寶財報喜訊連連，投資人週二 (16 日) 風險胃納提升，零售股氣勢如虹，同時迷因股狂熱再起，提振美股早盤走高，不過，美債殖利率上升打擊蘋果等科技股，晶片股賣壓湧出，四大指數收盤漲跌不一。

那指收跌 0.19%，費半挫逾 1%。標普微漲 0.19%，受阻於 200 日均線。道瓊升近 240 點，自 5 月初以來收盤價格首次突破 34,000 點大關。

數據方面，美國 7 月新屋開工數據月跌 9.6% 至 144.6 萬戶，不如市場預期，為 2021 年 2 月以來新低，凸顯房市需求回落，建築商庫存增加而進行業務調整。

即時追蹤經濟數據的亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型隨後調整，預測美國第三季國內生產毛額 (GDP) 從上週的 2.5% 驟降至 1.8%。

政經方面，美國總統拜登週二在白宮簽署「通膨削減法案」，此舉象徵拜登政府和民主黨在期中選舉前取得重大勝利。

市場正靜待週三的聯準會會議紀要，以了解聯準會對經濟和通膨前景的評估以及貨幣政策動向的線索。

聯準會 9 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議召開前，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI) 均呈現通膨可能見頂的跡象。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會於 9 月升息 2 碼機率約 60%。

美銀 8 月份經理人調查報告顯示，專業投資人仍然看空，但看空程度已不再是末日級，因為預期通膨上升和利率衝擊將在未來幾季結束。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.91 億例，死亡數突破 644 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週二 (16 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，必需消費品、非必需消費品和金融板塊領漲，房地產、能源和資訊科技板塊表現不佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜倖免。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.092%；Meta (META-US) 下跌 0.79%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.12%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.26%。

道瓊成分股以沃爾瑪領漲。沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 5.11%；家得寶 (HD-US) 上漲 4.06%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.36%；3M (MMM-US) 跌 0.77%；Salesforce (CRM-US) 跌 0.77%。

費半成分股普遍疲軟。美光 (MU-US) 下跌 1.30%；AMD (AMD-US) 跌 0.80%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.80%；應用材料 (AMAT-US) 跌 1.18%；德儀 (TXN-US) 跌 1.10%； 高通 (QCOM-US) 下跌 1.38%。

台股 ADR 全數盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.77%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.79%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.39%。

企業新聞

美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 大漲 5.11% 至每股 139.37 美元。在折扣出清商品與燃料價格下滑的幫助下，沃爾瑪第二季財報營收、獲利皆優於預期，營收成長逾 8%，還小幅上調全年獲利預期。

家得寶 (HD-US) 攀升 4.06% 至每股 327.38 美元。家居裝修項目需求持續強勁，家得寶第二季獲利和營收雙雙超出分析師預期。

兩大零售商的財報利多消息也提振其他零售股，目標百貨 (TGT-US) 上漲 3.96%、百思買 (BBY-US) 上漲 4.45%、羅斯百貨 (ROST-US) 上漲 2.75% 。

迷因股熱潮回歸，家具家飾零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 在散戶瘋狂敲進下，一度放量飆升逾 60%，多次觸及熔斷機制，導致暫停交易，終場收紅 29.06% 至每股 20.65 美元。GameStop 董事長 Ryan Cohen 的投資公司 RC Ventures 揭露買入超過 160 萬股 Bed Bath & Beyond 價外遠期買權，履約價在 60 至 80 美元之間。

影片會議公司 Zoom Video Communications (ZM-US) 下跌 3.57% 至每股 109.19 美元。花旗分析師稱，Microsoft Teams 的日益激烈的競爭可能會促使 Zoom 股價下跌逾 20%，而且宏觀環境疲軟也為 Zoom 帶來獲利風險。

美國航空 (AAL-US) 上漲 1.11% 至每股 15.50 美元。美國航空宣布從 Boom Supersonic 購買 20 架超音速 Overture 飛機，這是繼去年聯合航空後，Boom 兩年內的第二筆確認訂單，美國航空表示未來還會再購買 40 架 Overtures。

經濟數據

美國 7 月營建許可月率初值報 - 1.3%，前值 0.1%

美國 7 月營建許可年化總數初值報 167.4 萬戶，預期 165 萬戶，前值 169.6 萬戶

美國 7 月新屋開工年化月率報 - 9.6%，前值 2.4%

美國 7 月新屋開工年化總數報 144.6 萬戶，預期 154 萬戶，前值 159.9 萬戶

美國 7 月工業生產月率報 0.6%，預期 0.3%，前值 - 0.2%

美國 7 月工業生產年率 3.90%，前值 4.02%

華爾街分析

Glenmede 私人財富部門投資長 Jason Pride 表示：「在升息環境下消費者面臨通膨困境，但這些零售企業財測，甚至是第二季每股純益的強勁程度是出乎意料的。」

TD Ameritrade 交易策略師 Shawn Cruz 稱：「本輪反彈背後真正原因是，最壞的情況正在被排除，看看經濟數據，情況不是很好，但也不是那麼糟糕，看看企業財報，同樣也不是很好，但絕對不是慘不忍賭。」

Principal Global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 研判：「隨著聯準會利率預期趨於穩定和通膨見頂，近期熊市反彈是可能的，然而，隨著企業獲利壓力增加和需求減弱，盈利擔憂正在加劇，因此不太可能出現持續性的反彈。」

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 提醒投資人不要追逐這波漲勢，他指出：「預計未來市場將再次出現波動，建議調整投資組合以應對各種情況。在通膨仍然高企的情況下，我們看多包括全球能源在內的價值股，在經濟前景不確定的情況下，投資人可以考慮投資全球醫療保健類股或高息股來進行防禦。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主