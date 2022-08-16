〈耀登攻O-RAN〉筆電射頻天線出貨加溫 下半年估優於上半年

耀登 (3138-TW) 今 (16) 日舉辦耀睿科技 O-RAN 認證發表會，展望下半年，公司表示，隨著缺料緩解、中國解封後出貨趨穩，供應給美系 NB 大廠的射頻天線設備出貨加溫，第三季可望攀上今年高峰，第四季維持高檔，下半年營收、獲利可望優於上半年。

耀登天線射頻產品去年打進美系 NB 大廠，產品涵蓋中高階筆電與軍規產品，公司表示，上半年出貨受缺料、中國封城影響，預計下半年出貨回溫，帶動天線業務成長。

耀登指出，儘管短期市場需求放緩，預期 NB 客戶拉貨將帶動第三季天線營收攀上今年高峰，第四季維持高檔，耀登可望逐步成為該 NB 客戶的主要天線供應商的一員。

耀登主要營收來自於測試設備代理、天線與測試認證服務，其中測試設備代理約佔營收 4 成、天線約占 5 成，測試認證服務約占 1 成。

耀登指出，代理量測設備訂單已看到明年，上半年因疫情交貨遞延，下半年將加快交貨時程，以滿足客戶今年的設備需求。

測試認證中，去年出售獲利不佳的傳統測試廠晶復科技，以提升公司營運體質，測試認證服務現在向更前端技術發展，並著手開發高階實驗室，包含耀睿的 OTIC 測試驗證服務。

耀登表示，儘管耀睿 OTIC 驗證對公司營收挹注仍小，但策略上是重要的一步，除了國內網通設備大廠，全球也有許多最新技術量測需求都會來到台灣進行測試，通過認證後能夠直接出貨給國外廠商。

產能方面，目前主要生產基地為中國昆山廠，但鑒於客戶要求、地緣政治、限電等因素，公司正積極增加額外生產據點，目前深圳廠已可開始調控生產，越南布局目標今年選址，明年建置 1-2 條產線並量產，越南新廠將針對美國客戶生產、出貨。