耀登首季EPS 0.62元 射頻天線打入美系客戶今年營運看增

天線元件廠耀登 (3138-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，整體較上季衰退，但仍優於去年同期，稅後純益 2893.5 萬元，季減 65.9%、年增 92.9%，每股純益 0.62 元。耀登今年射頻天線獲美系 NB 大廠採用，營運將逐漸發酵。

耀登第一季營收 3.72 億元，季減 2.9%、年增 18%，毛利率 37.7%，季減 10.7 個百分點、年減 1.2 個百分點，營益率 6.62%，季減 6.1 個百分點、年減 1.3 個百分點，稅後純益 2893.5 萬元，季減 65.9%、年增 92.9%，每股純益 0.62 元。

展望後市，耀登認為，量測設備代理訂單已看到年底，天線及模組部分由於耀登位於昆山的廠區，自 4 月初以來暫時停工，直到 5 月 3 日起才採取閉環生產復工，產能及供應商料況逐步恢復中。上海測試業務則因受上海停工、交通中斷影響，影響樣品進案，不過由於測試業務佔耀登營收比重較低，影響有限，預計疫情趨緩後可望逐漸改善。

耀登三大主力業務中，天線及模組約佔營收 49%，量測設備代理業務約佔 36%，上海測試業務以及 OTIC 實驗室約營收 15%；其中 OTIC 實驗室尚在起步階段，營收尚未顯著。

耀登表示，射頻天線獲美系 NB 大廠採用，今年將逐漸發酵，加上去年底處分掉虧損且產能相對較低的子公司，有望提升公司毛利與獲利。耀登天線及模組業務方面，消費電子 / 物聯網佔 50%、工控佔 40%、車載佔 10%。