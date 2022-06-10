耀登攜台廠開發低軌衛星地面接收站 打進歐洲大廠供應鏈

射頻元件、測試廠耀登 (3138-TW) 今 (10) 日宣布，公司與台光電 (2383-TW)、奇鋐 (3017-TW) 等廠商開發的地面接收站打進歐洲大廠供應鏈，產品已於 5 月底送樣，明年第一季可望開始放量，據了解，第一波訂單約數百台，預計明年起該業務將開始顯著挹注營收。

耀登表示，與 SpaceX 自行主導設計有所不同，歐洲低軌衛星營運商產品設計製造，是由一家廠商負責，目前耀登主導設計統籌，與低軌衛星國家隊地面成員銅箔基板廠台光電、散熱廠奇鋐等廠商合作開發衛星地面接收站。

耀登指出，低軌衛星訂單從 5 月底送樣到量產所需的時間最快大約半年，產品可望在明年第一季量產，未來隨著市場成長訂單攀升。

耀登也公布 5 月營收達 1.32 億元，月增 28.28%、年增 0.25%，累計前 5 個月營收 6.08 億元，年增 5.85%，公司表示，目前昆山廠已陸續復工，整體營收也逐漸恢復到 3 月時的水準，遞延訂單後續也將出貨。

美國衛星產業協會 (SIA) 研究指出，2020 年全球衛星產業產值合計達 2706 億美元，其中地面接收設備、衛星服務合計約占 94%，預估 2030 年全球衛星產業產值將上看 3706 億美元，年複合成長率 (CAGR) 2.4%，地面接收站的市場需求龐大，是目前台廠積極搶進的領域。