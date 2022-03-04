〈企業徵才〉科定企業招募人才！祭出百萬年薪、優渥獎金延攬人才

健康建材龍頭科定企業 (6655-TW)，2022 年人才招募活動將於 3/5(六) 臺大校園徵才博覽會正式開跑，全台多場招募活動陸續展開，科定企業祭出百萬年薪、優渥獎金及完整福利吸引人才，職缺包括國貿業務 (日、韓)、國內業務、專案管理師、生產儲幹、建築規劃設計專員、倉儲物流及業務管理等。

科定企業職缺內容。(圖：科定企業提供)

2021 年科定企業與全球頂尖 PP 印刷商 - DNP 大日本結盟，正式從木製建材延伸至無毒 PP 建材領域，注入龐大資源培植新競爭產品 - KD 批批櫥櫃板，市場推出後不僅獲得高度關注，更為企業整體營收帶來成長，亮眼成績不僅此而已，2022 年第四季再推 KD 定製櫃，取市場競爭品之優勢集於一身之明星產品，將再掀起市場新浪潮。

科定企業產品系列：塗裝木皮板、KD 木地板、環保櫥櫃板、定製櫃 (圖：科定企業提供)

疫情重創全球經濟，中小企業紛紛走向停工、歇業，對永續穩健的企業而言卻是轉機，不僅加速新興產品與技術發展，更是全球拓點的最佳時機，科定企業銷售據點累計 74 家，觸角遍及大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本、菲律賓、印度、美國，更試圖於東南亞國家泰國、越南、印尼，及中東國家深入佈局，瞄準國際頂級客戶，目標成為全球最大健康建材品牌。

不斷擴張壯大事業版圖下，科定企業求才若渴，視人才為重要資產。曹董事長承諾「公司賺錢、與員工分享、行善天下！」。企業每年祭出盈餘 16% 作為員工紅利、9% 作為春節禮金、4% 作為員工酬勞薪資福利，員工年薪資水平高於市場行情 1.33 倍以上，2022 年 4 月員工薪資更調漲 3%-5%，遠高於全產業調薪總平均，科定企業歡迎更多青年加入！

科定企業完整福利 (圖：科定企業提供)

2022 年人才招募活動時程

3/05(六) 臺大校園徵才博覽會，椰林大道右側，攤位 188 號

3/13(日) 成大就業博覽會，攤位 172 號

3/23(三) 中正徵才月

3/26(六) 台北就業博覽會

5/04(三) 國立嘉義大學職涯博覽會

如有疑問請洽科定企業人資部 05-3209117

104 人力銀行_科定企業網頁 https://bit.ly/3vvoE1T

1111 人力銀行_科定企業網頁 https://bit.ly/3sF1Lr7