老舊木門翻新計畫！KD科定批批面材打造絕美「木時慕門」

你也覺得家裡的舊木門款式老早就過時了嗎？想換新的門又不知道去哪裡選購嗎？刻板印象覺得木門容易發霉、隔音差、而且可能助燃不安全嗎？由「木時選品」發起的台灣第一場木門募資活動，開跑 11 分鐘就達標 100 萬！木時慕門、眾所期待！

木時慕門整體結構圖 (圖：嘖嘖募資 - 木時選品提供)

年前加入 Taiwan Startup Hub 新創基地的「木時選品 mooment」具備多年木門裝修經驗，瞭解老舊木門缺點多以及國外品牌價格高，遂替國人推出台灣在地化設計生產、低甲醛、無塑化劑的高質感木門，使用台灣知名環保健康建材品牌科定企業的最新商品─環保批批材料作為表面飾材，也包含到府安裝服務。

木門外觀重視美感提成、內部結構注重穩固性與隔音性，你需要的，木時都幫你想到了！把手、面材、門板、門芯、填充，木時慕門的每一層結構都特選最優質的材料，讓木門質感進化，把手不再容易卡卡、外觀不再看似廉價，加強隔音效果，也更注重環保、低汙染等附加功能。募資專案一共有 8 款木紋色系與 1 款純色可選擇，從現場評估、尺寸丈量、木門生產到安裝，全程由木時團隊提供一條龍服務。

木時慕門提供 8 款木紋色系選擇，另有白色素面款。(圖：嘖嘖募資 - 木時選品提供)

傳統木門面材品質與紋理良莠不齊、不耐潮濕、膠合甲醛含量高等狀況，科定企業新推出的「環保批批面材」能一次解決上述問題，採用食品級 PP 材料 (聚丙烯) 無塑化劑、無甲醛、無三聚氰胺，相當健康環保。

高解析的 KD 環保批批面材，擬真實木紋理 (圖：科定企業提供)

木時和科定 (6655-TW) 同樣重視居家安全，選用的批批材料通過防焰一級檢驗，表層的 EB 塗裝技術，讓材料能適應溫度介於 - 20℃至 120℃，通過 SGS 冷熱反覆試驗，並且防刮與耐污力同步升級。木紋印刷層的擬真度非常高，這是由於科定為台灣木製產業領航專家，其另一項指標性產品─實木皮塗裝板暢銷 20 年，累積豐富的天然木紋理資料庫，結合 DNP 大日本的擬真高解析印刷技術，目視效果幾乎區分不出批批材料與實木皮的差異。

科定另有販售「環保批批板」，是一種常見的裝潢飾材，由批批面材貼合 F1 低甲醛夾板，多應用在牆面、天花板、櫥櫃等，達到全屋配色一致，提升整體裝潢的完整性。

科定批批板能讓室內裝潢的設計更完美 (圖：也然設計提供)

木時慕門 - 嘖嘖募資頁面 https://www.zeczec.com/projects/moomentdoor

定 - 環保批批板 https://www.twkd.com/tw/backer-panels/product.php?act=intro