宜鼎：今年市場混沌 下半年工控比重越高營運越穩

工控記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 董事長簡川勝今 (16) 日表示，今年市場非常混沌，而工控應用隨著長短料情況緩解，需求趨於穩定，下半年工控比重越高的廠商，營運將越穩健。

展望下半年，簡川勝表示，消費性與工控走勢不同，消費性市場呈現衰退，工控則各自表述，從近期市場談論的庫存議題來看，工控產業相對穩健。

簡川勝指出，工業電腦 (IPC) 產業先前受長短料情況嚴峻影響，但終端需求還是存在，下半年隨著長短料情況緩解，需求慢慢趨穩，雖然多少受大環境因素影響，但與其連動程度沒有消費性產品高，換言之，工控比重越高的廠商，營運就越穩定。

宜鼎今日宣布「物聯創新，進化 AI」的集團發展策略，宣示更聚焦 AI 發展。簡川勝表示，有別於過去 5 年著眼從工控角度出發的 AIoT 市場，未來 5 年將更專注在 AI 領域，不會只是從工業電腦出發，將持續擴大集團與生態系夥伴，瞄準 Edge AI 邊緣運算市場，全力推進 AI 領域。

簡川勝表示，宜鼎 AI 營收占比已超過 18%，在智慧城市、智慧零售、智慧工廠以及智慧醫療等四大 AI 應用領域，已累積許多智能應用專案落地經驗，是面對市場挑戰時的最大優勢。

此外，宜鼎今年更進一步結盟 ASUS IoT、微軟、Intel(INTC-US) 及 NVIDIA(NVDA-US) 等國際大廠，擴大技術串聯，整合各家異質平台與 AI 演算技術，打造 Innodisk AI 智能邊緣運算解決方案，以創新的 AI 智能架構，整合遠端管理、第三方軟體供應商、OS 作業平台及宜鼎的軟、硬體解決方案，加速垂直市場應用智能落地。