宇瞻攜手華碩雲端推工控資安方案 通過封裝廠測試

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (7) 日宣布，攜手華碩子公司華碩雲端，提供 IPC 工控系統資安保護方案，順利導入知名封裝大廠完成落地測試，未來將持續合作拓展至全球市場。

受 COVID-19 疫情影響及 5G、AIoT 快速發展，推升遠距及智慧工廠雲端物聯多元應用，但另一方面網路駭客攻擊或無預警系統當機狀況，導致企業營運風險及損失事件也時有所聞。

華碩雲端總經理吳漢章說明，華碩雲端一直致力於以雲原生資料保護服務為發展核心，打造兼具安全、高效與彈性的企業數位治理與轉型利器，此次與宇瞻合作，為製造業量身打造 OT 解決方案，透過 OmniStor 企業儲存雲平台，整合宇瞻獨家專利 CoreSnapshot 秒速備份還原 SSD 韌體技術，強化數位韌性。

宇瞻銷售暨行銷中心黃美惠副總經理表示，CoreSnapshot 運用獨特磁碟快照技術，提供一秒完成整顆磁碟備份和還原，即時解除駭客攻擊或系統無預警損壞緊急狀況，雙方合作將可為產業客戶提供更完善、更可靠的 IPC 工控系統智慧雲端部署及監控救援管理服務。

宇瞻表示，此次攜手華碩雲端建構 IPC 工控系統資安保護方案，為工控系統資料安全部署、設備監控管理和即時故障排除完整的智慧化工廠落地應用實例。

