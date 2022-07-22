星宇航看好旅遊需求復甦 8月起增多個航點

星宇航空今 (22) 日宣布，看好下半年旅遊需求可大幅成長，預計 8 月起針對檳城、曼谷、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉和新加坡航點增班，並將在年底前再迎來 2 架 A330neo 廣體客機。

星宇航旗下 A330neo 也將在 7 月 28 日起將正式投入台北 - 新加坡航線，因應新加坡邊境開放後旅運需求提升，後續也計劃飛航大阪。

星宇現有 2 架 A330neo 執飛曼谷和胡志明市航線，星宇航執行長翟健華表示，疫情期間，持續強化剛性需求航點，隨著近期我國邊境政策逐步放寬，看好下半年旅遊需求可大幅成長，將陸續新增 A330neo 執飛的航線，並進行各航線增班。

星宇航機隊按規劃穩步擴張，本月中迎來第 9 架 A321neo 新機，而 A330neo 年底前將再交付 2 架，除了使用廣體機飛航部份航點，針對檳城、曼谷、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉和新加坡等航點也將於 8 月增班，以配合逐漸回溫的機位需求。

星宇航 A330neo 客艙設有 297 個座位，包括 28 個商務艙、269 個經濟艙，全艙等搭載 4K 高畫質個人螢幕，並提供多項嶄新的機上服務品，包括 A330neo 專屬木質調機上香氛、星宇獨家 Bar Home 機上特調，以及全新風味的一街咖啡等。