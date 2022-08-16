〈台股盤後〉中小型股活潑個股輪流表態 小漲3點收15420點

台股在站上季線後，由於短線技術面已見過熱跡象，今 (16) 日陷入狹幅震盪，加權指數終場僅收漲 3.22 點，以 15420.57 點作收，成交值略縮至 2083.98 億元，不過，盤面上不少中小型股表現活躍，共有 26 檔收漲停。

從族群來看，生技股反彈強勁，寶齡富錦、美時、益得、佰研、明達醫均收漲停，北極星藥業 - KY 收漲逾 8%，泰福 - KY、保瑞漲超過半根停板，合世、祈驊、智擎、大學光軍漲 4% 之上，明基醫、大江、中化生也有 3% 以上漲幅。

從個股來看，不少買盤相當積極進駐中小股，大眾控、聯嘉、立益、怡利電、巨庭、倫飛、力特、金橋、台林、久威、蒙恬、精英等均漲停，統一實再度強彈達 8%，耀勝、富強鑫、富旺漲逾 7%，毛寶、為升、華盈、誠研、致振和全訊等漲超過半根停板。

不過，海運族群持續偏弱整理，壓抑部分人氣，長榮、四維航跌逾 2%，陽明、正德、裕民、遠雄港、台航、萬海、慧洋 - KY、台驊投控和中航等均遭壓在盤下。

從權值股來看，在大盤反彈到短線滿足點後，陷入整理、跌多漲少，遠傳跌逾 3%，聯詠跌 2%，南電、豐泰、聯電、鴻海、台化、中租 - KY、欣興、國巨、台達電、瑞昱、中鋼、國泰金、力積電、南亞、彰銀和台塑化等均遭壓在盤下。

統一投顧表示，近期國際公布的物價數據顯示通膨有所降溫，市場降低聯準會加速升息的擔憂，同時，台股有國安基金護盤，使指數沿 5 日均線高姿態向上盤堅、外資期現貨偏多操作，看好指數有望朝下個目標半年線挑戰。