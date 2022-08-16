〈台股盤中〉電子權值股熄火平盤震盪 中小型股逆勢點火

美股四大指數昨 (15) 日開低走高收紅，激勵台股今 (16) 日小漲開出，新台幣也持續走貶，整體量能未放大，電子權值股表現平淡，大盤一度翻黑，反觀具利多題材的面板、太陽能族群逆勢點火，午盤前中中小型股奮起，買盤歸位扮演撐盤要角，今日預估成交量達約 2100 億元。

電子權值股方面，權王台積電 (2330-TW) 力守平盤之上，聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、台達電、日月光投控等均在盤下小幅震盪，整體權值股表現平淡，聯發科相對逆勢抗跌，站穩 700 元之上，漲幅接近 1%，高價股中，股王大立光、股后信驊也力守紅盤，再度上演股王爭霸戰。

盤面上面板、太陽能族群點火，由於熱浪席捲中國，部分省分因供電緊俏實施限電政策，其中，四川省勒令當地企業停工 6 日，太陽能族群因限電政策帶動，綠電意識將再度抬頭，國碩、聯合再生、安集表現強於大盤，面板雙虎友達、群創則強漲逾 2%，可望間接受惠陸廠停工效應。

車用概念股同步獲買盤青睞，車用 LED 模組廠聯嘉打入美國新興電動車大廠 Rivian，並看旺後市營運，股價直衝漲停，車用抬頭顯示器廠怡利電午盤前同步亮燈，其他包含車王電、華德動能、東元等表現也不俗。

另一方面，航運族群近期面臨運價連日下跌利空，持續走疲，裕民大跌近 2%，貨櫃三雄萬海、陽明、長榮跌幅也都在 1% 上下，此外，受中國四川限電衝擊，且當地又是全球比電組裝代工重鎮，台廠廣達、仁寶、和碩、英業達均被壓在盤下。

展望後市，台股昨日成功收復季線，短期均線呈現多頭排列，可望成為下檔支撐，但整體量能未明顯放大，加上全球經濟不確定因素仍在，預期台股短線將在季線之上狹幅震盪，買盤也將轉向布局跌深或具基本面個股。