〈中國限電〉高溫炎熱 多省工業用戶大限電

中國四川、浙江、江蘇等省份陸續祭出工業用電限電，以確保民生用電，凸顯近來高溫炎熱天氣對經濟活動的影響，政府也坦言，酷熱天氣提高經濟平穩運行難度。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉周一（15 日）表示，國內本土疫情多點散發，多地頻發，加上天氣高溫多雨，提高經濟平穩運行難度。

四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司周日發布緊急通知，宣布周一 00:00 至周六 24:00，在 19 個市州擴大工業企業讓電於民範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶，實施生產全停，放「高溫假」。

上海有色網報導，受此影響，四川地區矽料、矽片及電池片企業，全面停產停工。

界面新聞報導，協鑫科技負責人表示，目前在四川樂山的矽料生產未受影響，後續將配合當地政府進行調整。該人士說，受四川限電影響，若當地矽料產能全部停擺，單月將影響 9,000 噸產量。

江蘇南京市政府上周五也發布節電倡議書，要求機關事業單位帶頭節電、工業企業嚴格科學用電、加強公共場所合理用電、提倡家庭生活節約用電。

近來安徽、浙江、江蘇、四川等地用電緊張，多地啟用有序用電，要求工業企業錯峰生產，並發布節約用電倡議書。

目前，部分省份地區已開始進入不同程度限電階段，就連正處於疫情管控階段的義烏，也不例外，部分工廠啟動「上三休四」或「上四休三」模式。

業界人士說，近日中國限電，主因是氣溫居高不下。限電已導致部分工廠產量下降至少 30%，但與去年相比，目前限電停產波及範圍，尚屬可控。

今年多地啟動有序用電，與去年下半年限電原因並不相同。去年 8-9 月，多地公布限產、限電措施，原因是用電需求大增、電煤供應緊張，導致供電出現缺口。

今年多地有序用電的原因，是長時間極端性高溫，空調等用電負荷大增。

華北電力大學教授、能源互聯網研究中心主任曾鳴說：「今年全國電力需求量繼續增高，大面積區域持續高溫酷暑，使得尖峰負荷增長太快。」