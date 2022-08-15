醫療保健需求增 今年藥品製造業產值可望突破千億創新高

經濟部統計處今 (15) 日發布產業經濟簡訊，觀察近年我國藥品及醫用化學製品製造業產業，在國民所得增加、醫療水準提高，加上人口高齡化推升醫療保健需求下，維持穩定成長，過去兩年更在 COVID-19 影響下保持成長，預期今年全年藥品及醫用化學製品製造業產值將首度突破千億元大關，續創新高。

經濟部統計今年前 5 個月藥品及醫用化學製品製造業產值已達 424 億元，年增 18.3%，去年全年產值則達 963 億元，年增 4.9%，為歷年新高，而過去十年間僅 2014 年因原料藥受國際競價影響，年減 2.3% 外，各年產值均穩定成長。

從各行業產值細分，統計處表示，西藥製造業為大宗，占藥品及醫用化學製品製造業約 5 成，主要供應國內所需，近十年平均成長 3.4%，其次則為醫用化學及生物製品業，包含篩檢試劑、藥品、疫苗及相關醫用化學品等，近十年平均成長 10.7%，成長最為強勁，原料藥製造業近十年平均成長則為 2.4%。

此外，藥品及醫用化學製品製造業出口及進口金額同樣逐年攀升，統計處說明，由於國內藥廠近年積極拓展外銷市場，帶動藥品及醫用化學製品製造業出口金額屢創佳績，去年已達 14.2 億美元、年增 9.5%，今年前 7 月在醫藥製劑等相關產品熱銷下，續增 17%。

隨著台灣邁入高齡社會，對醫療藥品需求日益升高，加上 COVID-19 疫苗陸續到貨，統計處統計，藥品及醫用化學製品製造業進口金額去年也攀上 61.4 億美元，續創歷年新高，累計前 7 月進口額大增 63.2%。